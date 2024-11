La meilleure classe du GPR 91 dans Warzone : accessoires, atouts…

Le GPR 91 est considéré comme le fusil d’assaut le plus faible dans le mode multijoueur de Black Ops 6. Pourtant, dans la Saison 1 de Warzone, cette arme se révèle être une candidate sérieuse au top des armes méta.

Grâce à sa maniabilité, sa mobilité et sa précision exceptionnelles, le GPR 91 brille dans le format Battle Royale. Alors que les affrontements en multijoueur dépassent rarement les 30 mètres, les cartes comme Urzikstan et Area 99 nécessitent une arme fiable et mobile pour des distances plus longues.

Le GPR 91 coche toutes ces cases, en faisant un choix incontournable pour cette saison. Voici comment vous devez l’équiper afin de maximiser son potentiel.

La meilleure classe du GPR 91

Accessoires

Lunette : Willis x3

: Willis x3 Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

Activision

Bien que le GPR 91 soit déjà précis, cette classe réduit encore vos risques de manquer vos cibles lors des combats à moyenne et longue distance. Le Compensateur réduit le recul vertical, tandis que la Poignée avant verticale diminue le recul horizontal pour une meilleure stabilité.

Le choix de la lunette dépend de vos préférences, mais la Willis x3 offre une visée claire et équilibrée, ni trop zoomée ni trop réduite. Bien que certains préfèrent un point rouge, les lignes noires de cette lunette surprennent par leur efficacité.

Le Chargeur étendu II est indispensable, car disposer de 60 balles avant de recharger est un atout majeur dans Warzone. Enfin, le Canon renforcé est incontournable pour optimiser la vitesse des balles et étendre la portée des dégâts, ce qui en fait un accessoire clé pour les combats à longue portée.

Équipements

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Grenade à fragmentation

La Grenade à fragmentation est toujours un choix fiable pour éliminer un ennemi blessé ou le déloger. Si la Grenade fumigène est généralement préférée, le Stimulant se révèle très utile cette saison puisqu’il permet de récupérer de la santé tout en réinitialisant votre sprint tactique.

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Régénération rapide

Régénération rapide Atout 3 : Trempé

Trempé Joker : Surarmement

Le système d’atouts de Warzone diffère de celui de Black Ops 6, et il n’est pas possible d’en équiper quatre. Dextérité s’impose comme le meilleur Atout 1, car il réduit les mouvements de l’arme lors des glissades, plongeons et sauts, tout en diminuant les dégâts de chute.

En Atout 2, Régénération rapide est un choix évident. Il accélère la régénération de santé après une élimination ou l’insertion d’une plaque d’armure. De plus, il vous permet de tirer au jugé tout en équipant une plaque, un avantage qui peut faire la différence.

Bien que Sprinteur, qui offre un sprint tactique illimité, puisse sembler intéressant, il est en réalité pas spécialement utile puisque vous pouvez déjà sprinter indéfiniment avec une arme de mêlée dédiée.

Le choix du troisième atout est plus complexe. Fantôme, Fonceur, Œil de lynx ou En alerte sont tous viables, mais Trempé reste la meilleure option, car il permet de maximiser votre armure avec deux plaques au lieu de trois. Cela réduit le temps nécessaire pour être prêt à repartir au combat.

Points forts et points faibles du GPR 91

Points forts Points faibles TTK rapide Moins puissant que l’AK-74 et le XM4 Maniabilité et mobilité impressionnantes Dépendance au chargeur étendu Faible recul avec les accessoires adaptés

Vous pouvez débloquer le GPR 91 en atteignant le niveau 28 dans Black Ops 6 et Warzone.

Les meilleures alternatives au GPR 91

Si le GPR 91 ne correspond pas à vos attentes, l’AK-74 et le XM4 sont deux excellents fusils d’assaut. Ils offrent une puissance de feu élevée et peuvent rivaliser avec toutes les options méta à longue portée disponibles actuellement.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta au GPR 91, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.