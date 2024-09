La meilleure classe du DTIR 30-06 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le DTIR 30-06 est arrivé avec la Saison 6 de Warzone et s’impose déjà comme l’une des meilleures armes du jeu.

La Saison 6 marque la dernière mise à jour saisonnière avant la sortie de Black Ops 6, avec une multitude de crossovers horrifiques dans le cadre de l’événement The Haunting. Elle a également introduit deux nouvelles armes, dont le DTIR 30-06, un fusil de combat redoutable.

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti du DTIR 30-06 dans Warzone, voici alors comment vous devez l’équiper.

Activision Ces accessoires rendent le DTIR mortel à longue distance.

Les meilleurs accessoires du DTIR 30-06

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Canon : Canon long EXTND-10

: Canon long EXTND-10 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

: Chargeur de 40 cartouches Munitions : Munitions à grain élevé .30-06

Pour débuter cette classe optimale du DTIR 30-06 dans Warzone, le Silencieux de Quartier-maître est un excellent choix, car il améliore la maniabilité de l’arme tout en vous gardant hors des radars ennemis. Nous l’avons associé au Canon long EXTND-10 pour augmenter la portée et les dégâts.

En tant que fusil de combat, la vélocité des balles et la taille du chargeur sont inférieures à celles de certains rivaux, mais cela peut être compensé grâce aux Munitions à grain élevé .30-06 et au Chargeur de 40 cartouches.

Enfin, le viseur de base du DTIR est assez difficile à utiliser sur de longues distances, c’est pourquoi nous avons ajouté la Lunette JAK sans verre, qui facilite les tirs à distance.

Les meilleurs atouts avec le DTIR 30-06

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Votre classe ne sera pas complète sans les meilleurs atouts, et il est recommandé de commencer avec Pas de course pour augmenter la durée du sprint tactique et vous déplacer plus rapidement sur la carte. Le DTIR 30-06 n’a pas de gros chargeurs, vous devrez donc recharger souvent, mais Tour de passe-passe accélère considérablement ce processus.

Trempé est désormais un incontournable dans Warzone, réduisant le nombre de plaques d’armure nécessaires pour atteindre la protection maximale de trois à deux.

Enfin, Alerte maximale vous avertit lorsque quelqu’un vous cible, vous offrant quelques précieuses secondes pour réagir, vous repositionner et riposter.

Les meilleurs équipements avec le DTIR 30-06

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Grenade frag

En ce qui concerne l’équipement, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Grenade frag, parfaite pour infliger de gros dégâts à plusieurs joueurs. La Grenade fumigène est également utile, car elle offre une couverture indispensable lorsque vous êtes à découvert et que vous devez échapper aux ennemis.

Comment débloquer le DTIR 30-06

Vous pouvez débloquer le DTIR 30-06 en complétant le Secteur 6 du Passe de combat de la Saison 6. Heureusement, il s’agit de l’une des récompenses gratuites disponibles, vous n’avez donc pas besoin d’acheter le Passe complet pour obtenir cette nouvelle arme.

Les meilleures alternatives au DTIR 30-06

Si le DTIR 30-06 ne vous convient pas, le MCW a reçu un joli buff dans la Saison 6, ce qui en fait une autre option redoutable à longue distance. Bien qu’il ait été considérablement nerfé, le STG44 reste toujours très compétitif.

Si vous souhaitez dominer les combats à longue portée, vous pouvez également opter pour des fusils de précision comme le KATT-AMR ou le MORS.

