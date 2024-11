La meilleure classe du DM-10 dans Warzone : accessoires, atouts…

Le DM-10 est un fusil tactique particulièrement intéressant pour les aficionados des longues distances dans Warzone. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements à équiper.

Les fusils d’assaut et les mitraillettes sont les maîtres incontestés de la méta Warzone, mais cela ne veut pas dire que les autres catégories d’armes sont inutilisables. Le DM-10 est un fusil tactique tout à fait viable, capable de dominer les affrontements à longue distance.

Évidemment, il est indispensable de bien équiper le DM-10 pour espérer des résultats satisfaisants. Découvrez sa meilleure classe.

La meilleure classe du DM-10

Accessoires

Lunette : Jason Armory x2

Jason Armory x2 Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Garde-main de précision

Garde-main de précision Chargeur : Chargeur étendu I

Chargeur étendu I Poignée arrière : Poignée commando

Poignée commando Crosse : Crosse équilibrée

Crosse équilibrée Mods de tir : Ressorts de recul

Bien que le DM-10 soit décrit comme une arme précise, enchaîner les tirs à plus de 50m n’est pas aussi simple qu’on le voudrait à cause de son recul non négligeable.

Les premiers accessoires sont donc investis pour dompter au maximum le recul horizontal et vertical du fusil tactique. Nous vous conseillons les Ressorts de recul, le Compensateur porté et le Garde-main de précision.

Il est ensuite temps de s’attaquer à la mobilité. Le DM-10 est et restera une arme lente, mais il est tout de même important de pouvoir se déplacer convenablement sur la map pour rivaliser avec les AR. La Crosse équilibrée apporte de bons bonus de mobilité, et la Poignée Commando s’attaque à l’ADS.

Enfin, cette arme se doit d’être létale à longue distance. Afin d’y parvenir, le Canon renforcé est un must have, puisqu’il boost les dégâts et la vélocité des balles. Pour une visée claire et agréable, la méta s’est immédiatement tournée vers l’excellente lunette Jason Armory x2.

Équipements

Tactique : Fumigène

Fumigène Mortel : Grenade à fragmentation

Le Fumigène est un équipement tactique redoutable, capable de créer un chaos pouvant autant vous servir offensivement que défensivement. Côté équipement mortel, nous vous conseillons cette bonne vieille Grenade à fragmentation qui trouve toujours son utilité.

Atouts et Joker

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Alerte maximale

Alerte maximale Joker : As de la gâchette

Cette combinaison d’atouts est en train de s’imposer comme le choix méta par excellence, bien qu’elle ne soit pas encore la plus populaire.

Pillard octroie énormément de confort en réglant immédiatement le problème de manque de munitions. Mais ce n’est pas tout, puisque cet atout permet de récupérer de l’argent, des équipements et des plaques sur les cadavres. Un surplus de ressources qui fait souvent la différence au cours d’une partie.

Traqueur est utile pour toutes les classes, mais plus encore pour le DM-10 qui cherche à contrôler le rythme des affrontements à longue distance. En connaissant la direction des ennemis, vous pouvez vous placer en conséquence et éviter les mauvaises surprises.

Alerte maximale est un must have, surtout pour les armes peu mobiles. En étant immédiatement prévenu quand vous êtes dans la ligne de mire d’un ennemi, vous pouvez gagner quelques précieuses fractions de secondes, et réagir de manière optimale.

Enfin, le joker As de la gâchette vous permet de choisir 3 accessoires supplémentaires, pour améliorer au maximum les caractéristiques de votre arme.

Points forts et points faibles du DM-10

Points forts Points faibles Bon TTK Cadence de tir faible Bonne précision Mauvais ADS Mobilité décente Médiocre à courte portée

Le DM-10 se débloque en atteignant le niveau 43 dans Black Ops 6 ou Warzone. Après l’avoir débloqué, vous devez encore grind 3 petits niveaux pour obtenir ses accessoires uniques.

Les meilleures alternatives au DM-10

Vous cherchez un peu plus de mobilité et de polyvalence ? Songez à passer sur un fusil d’assaut, à l’image de l’excellent XM4. Si vous souhaitez au contraire pousser encore plus loin le gameplay à longue distance, optez pour un fusil de précision comme le LW3A1 Frostline.

Pour d’autres alternatives, consultez sans plus attendre notre Tier list des meilleures armes méta dans Warzone.