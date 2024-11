La meilleure classe de la C9 dans Warzone : accessoires, atouts…

Après s’être imposée comme une mitraillette méta dans Black Ops 6, la C9 cherche à faire de même dans Warzone. Avec cette classe optimisée, cette arme devient l’un des meilleurs choix pour dominer en combat rapproché.

Warzone entre dans une nouvelle ère avec une multitude de nouvelles armes de Black Ops 6 ajoutées au Battle Royale. Parmi elles, la C9 se démarque grâce à sa mobilité impressionnante et ses dégâts conséquents, en faisant une option évidente pour les engagements à courte portée.

Voici la meilleure classe pour exploiter pleinement la puissance de la C9, avec les meilleurs accessoires, atouts et équipements.

La meilleure classe de la C9

Accessoires

Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant de ranger

: Poignée avant de ranger Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée commando

Activision

La C9, en tant que SMG, est idéale pour un gameplay rapide et agressif. La Poignée avant de ranger est un choix incontournable, augmentant la vitesse de sprint tout en améliorant le contrôle du recul. Ajoutez à cela le Compensateur, qui réduit davantage le recul et rend cette arme encore plus précise.

Les mitraillettes excellent en combat rapproché, mais souffrent souvent d’un manque de portée. Heureusement, le Canon renforcé corrige cette faiblesse en augmentant considérablement la portée des dégâts et la vélocité des balles, ce qui permet de mieux performer à mi-distance.

Le Chargeur étendu II est indispensable. Il transforme le chargeur de 30 balles de la C9 en un chargeur tambour de 50 balles, essentiel pour les modes Trios et Quads, où recharger peut s’avérer fatal.

Enfin, la Poignée commando améliore la vitesse de visée et la transition entre le sprint et le tir. Cet accessoire rend la C9 extrêmement réactive, parfaite pour un style de jeu agressif où vous cherchez à enchaîner les éliminations.

Équipements

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Couteau de lancer est parfait pour achever rapidement les ennemis à terre sans gaspiller de munitions tandis que la Grenade fumigène vous permettra de créer un écran de fumée lorsque vous traversez une zone découverte ou que vous réanimez un coéquipier.

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Sprinteur

Sprinteur Atout 3 : Fonceur

Fonceur Joker : Paré au combat

Pour maximiser la C9, privilégiez des atouts qui améliorent la mobilité. Dextérité réduit le mouvement de l’arme lorsque vous sautez, glissez ou plongez, rendant votre visée plus stable même en mouvement.

Associez cela avec le combo puissant Sprinteur et Fonceur. Sprinteur offre un sprint tactique infini, tandis que Fonceur vous permet de recharger en sprintant. Ces deux atouts créent une synergie parfaite pour rester constamment en mouvement et maintenir une pression sur vos adversaires.

Pour le Joker, Paré au combat est idéal. Il vous fournit un drone et une boîte multifonction dès que vous récupérez votre classe. Cela vous permet d’avoir immédiatement des informations sur les ennemis et de jouer plus agressivement. Attention cependant, cet avantage peut être contré par Fantôme, alors restez prudent.

Points forts et points faibles de la C9

Points forts Points faibles TTK compétitif Portée des dégâts médiocre Mobilité impressionnante Maniement moyen Cadence de tir élevée Vélocité des balles faible

La C9 est débloquée au niveau 4, moment où vous accédez aux classes personnalisées. Cela en fait l’une des armes les plus faciles à obtenir dans Warzone, vous permettant de la personnaliser rapidement.

Les meilleures alternatives à la C9

Si la C9 ne convient pas à votre style de jeu, essayez la KSV, qui offre des statistiques similaires, mais une cadence de tir plus élevée, bien qu’elle soit plus difficile à contrôler.

Pour une option plus précise, mais moins puissante, la PP-919 est un excellent choix, offrant un gameplay plus accessible pour certains joueurs.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la C9, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.