La meilleure classe de l’AK-74 dans Warzone : accessoires, atouts…

L’AK-74 est une arme redoutable dans Warzone, mais elle demande une certaine maîtrise pour dompter son recul irrégulier.

En général, dans Warzone et même dans tous les jeux Call of Duty, les joueurs préfèrent des fusils d’assaut précis qui peuvent s’engager à longue distance. Par conséquent, ils sont prêts à sacrifier les dégâts, si cela signifie que l’arme est facile à contrôler et cohérente.

Cependant, pour les joueurs qui ont une totale confiance en leur visée, il n’y a pas de raison qu’ils soient obligés de sacrifier les dégâts.

Alors pourquoi pas essayer l’AK-74 et dompter son recul agressif ? Voici la meilleure classe de ce fusil d’assaut emblématique dans Warzone.

La meilleure classe de l’AK-74

Accessoires

Lunette : Jason Armory x2

: Jason Armory x2 Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée commando

: Poignée commando Crosse : Crosse équilibrée

: Crosse équilibrée Mods de tir : Ressorts de recul

Activision

Pour exploiter pleinement le potentiel de l’AK-74, vous devez équiper huit accessoires grâce au joker As de la gâchette. Cela vous empêche d’utiliser une arme principale en secondaire, mais le compromis en vaut la peine.

Le Compensateur, la Poignée avant verticale, et les Ressorts de recul réduisent significativement le recul vertical et horizontal, rendant l’arme plus facile à contrôler.

La lunette Jason Armory x2 offre un excellent équilibre pour viser à moyenne et longue portée. Bien qu’elle n’ait pas de point rouge, son champ de vision reste précis et confortable.

La Poignée commando améliore la vitesse de visée et la transition entre la course et le tir, tandis que la Crosse équilibrée booste la mobilité générale.

Le Canon renforcé optimise la portée des dégâts et la vélocité des balles, ce qui est essentiel pour les duels à longue distance.

Enfin, le Chargeur étendu II vous donne suffisamment de munitions pour gérer plusieurs ennemis sans avoir à recharger.

Équipements

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Couteau de lancer permet d’achever rapidement un ennemi au sol sans gaspiller de munitions tandis que la Grenade fumigène offre une couverture indispensable pour traverser des zones ouvertes ou vous échapper face à une menace.

Atouts et Joker

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Régénération rapide

Régénération rapide Atout 3 : Trempé

Trempé Joker : As de la gâchette

Avec une arme comme l’AK-74, qui privilégie les duels à longue portée, vos atouts doivent maximiser votre mobilité et votre survie.

Dextérité est parfait pour réduire le balancement de l’arme pendant les glissades, les sauts et les plongeons. Cet atout réduit également les dégâts de chute, ce qui est particulièrement utile dans Warzone.

Régénération rapide vous permet de gagner immédiatement de la santé après une élimination ou l’insertion d’une plaque d’armure. De plus, cet atout permet de tirer au jugé tout en équipant une plaque, un avantage crucial en combat rapproché.

Trempé simplifie la gestion des plaques en vous permettant de rétablir votre armure avec deux plaques au lieu de trois.

Points forts et points faibles de l’AK-74

Points forts Points faibles Vitesse d’élimination exceptionnelle Cadence de tir lente Portée des dégâts impressionnante Recul instable Récompense les joueurs précis Maniabilité et mobilité inférieures à la moyenne

Vous pouvez débloquer l’AK-74 en atteignant le niveau 10 dans Warzone, ce qui en fait une arme facilement accessible dès vos premières parties.

Les meilleures alternatives à l’AK-74

L’AK-74 est une arme incroyablement puissante, mais elle demande un investissement important pour briller. Son recul imprévisible reste un défi, même pour les joueurs les plus expérimentés, et ses performances optimales nécessitent l’utilisation de huit accessoires, vous empêchant d’emporter une mitraillette comme arme secondaire.

Si l’AK-74 ne correspond pas à votre style de jeu, nous vous recommandons alors le GPR 91, une arme ultra précise, ou le XM4, une alternative polyvalente et fiable.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à l’AK-74, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Warzone.