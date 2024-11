La meilleure classe de l’AEK-973 dans Warzone : accessoires, atouts…

L’AEK-973 est l’un des fusils tactiques les plus performants dans Warzone. Découvrez les accessoires, atouts et équipements qui vous mèneront à la victoire avec cette arme létale à longue portée.

Largement nerf au début de la Saison 1, l’impressionnant AEK-973 de Black Ops 6 était l’une des meilleures armes au lancement de l’opus multijoueur. Malgré cet équilibrage, le fusil tactique reste redoutable dans Call of Duty, et notamment dans le battle royale.

L’article continue après la publicité

La meilleure classe de l’AEK-973

Accessoires

Lunette : Jason armory x2

Jason armory x2 Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu 1

Chargeur étendu 1 Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Crosse équilibrée Mods de tir : Tir rapide

Activision

Le choix d’une lunette est avant tout une question de préférence personnelle, mais la Jason Armory x2 est considéré par de nombreux joueurs comme l’option offrant la visée la plus confortable.

L’article continue après la publicité

Puisque les fusils tactiques rayonnent vraiment à moyenne et longue portée, l’ojectif principal de cette classe et de rendre l’AEK-973 aussi efficace que possible à cette portée optimale.

Pour enchaîner les tirs, la priorité est de réduire le recul afin que l’arme reste en permanence sous votre contrôle. Le Compensateur porté et la Poignée avant verticale occupent ce rôle. Pour un maximum de dégâts, on équipe l’incontournable Canon renforcé qu’on couple au Tir rapide pour une meilleure cadence de tir.

L’article continue après la publicité

Il est conseillé d’équiper la Poignée express et la Crosse équilibrée afin d’améliorer un peu la mobilité de votre fusil et de pouvoir vous déplacer efficacement sur la map.

L’article continue après la publicité

Pour finir, le Chargeur étendu I est le compromis parfait pour avoir plus de munitions dans le chargeur sans pour autant affecter négativement la mobilité déjà limitée de l’AEK-973.

Équipements

Tactique : Fumigène

Fumigène Mortel : Couteau de lancer

Le Fumigène est en train de s’imposer comme un incontournable dans Warzone, grâce à sa grande polyvalence. Il permet aussi bien de prendre le contrôle d’une position qu’à bloquer une ligne de vue dangereuse.

L’article continue après la publicité

En équipement mortel, de nombreuses options sont viables, dont le Couteau de lancer et la Grenade à fragmentation.

Atouts et Joker

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Alerte maximale

Alerte maximale Joker : As de la gâchette

Cette combinaison d’atouts est en train de s’imposer comme le choix méta par excellence, bien qu’elle ne soit pas encore la plus populaire.

L’article continue après la publicité

Pillard octroie énormément de confort en réglant immédiatement le problème de manque de munitions. Mais ce n’est pas tout, puisque cet atout permet de récupérer de l’argent, des équipements et des plaques sur les cadavres. Un surplus de ressources qui fait souvent la différence au cours d’une partie.

L’article continue après la publicité

Traqueur est utile pour toutes les classes, mais plus encore pour les armes à longue portée qui cherche à contrôler le rythme des affrontements à longue distance. En connaissant la direction des ennemis, vous pouvez vous placer en conséquence et éviter les mauvaises surprises.

Alerte maximale est un must have, surtout pour les armes peu mobiles. En étant immédiatement prévenu quand vous êtes dans la ligne de mire d’un ennemi, vous pouvez gagner quelques précieuses fractions de secondes, et réagir de manière optimale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, le joker As de la gâchette vous permet de choisir trois accessoires supplémentaires, pour améliorer au maximum les caractéristiques de votre arme.

Points forts et points faibles de l’AEK-973

Points forts Points faibles Éliminations en deux rafales Cadence de tir faible Excellents dégâts Recul non négligeable Chargeur étendu Mobilité en dessous de la moyenne

L’AEK-973 se débloque en atteignant le niveau 34 dans Warzone et Black Ops 6. Néanmoins, il est également possible de l’obtenir via la page 13 du Battle Pass de la Saison 1.

Les meilleures alternatives à l’AEK-973

Les armes à rafale ne sont certainement pas au goût de tous, et vous préférez peut-être retourner sur une option au profil plus classique. Plusieurs fusils d’assaut sont compétitifs à longue distance, à l’image du Model L et du GPR 91.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour d’autres alternatives à l’AEK-973, consultez notre Tier list des meilleures armes méta dans Warzone.