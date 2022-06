Warzone : JGOD signale un bug de Drone sur Bonne Fortune

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific a signé l’arrivée de la map Bonne Fortune où JGOD a déjà trouvé un bug qui affecte les joueurs.

Lors de la mise à jour de la Saison 4, il y a eu des changements majeurs autour de l’équilibrage des armes qui a à nouveau chamboulé le méta, en plus de la nouvelle carte Bonne Fortune, le retour des avions de combat et l’ajout des ballons de redéploiement portatifs.

NICKMERCS a déclaré que Bonne Fortune semble déjà mieux que Caldera et la plupart de la communauté apprécie plutôt cette nouvelle carte qui change la donne.

Et malgré tout cet engouement, le lancement de Bonne Fortune n’a pas été sans encombre. Le créateur de contenu JGOD a découvert un bug mineur avec le Drone qui affecte tout de même tous les joueurs d’une partie.

Le Drone est un bonus que vous pouvez acheter aux stations d’achat ou vous pouvez en trouver dans l’équipement au sol avec un peu de chance. Comme dans le mode Multijoueur, le Drone marque les ennemis autour de vous avec des points rouges tant qu’ils ne sont pas équipés de l’atout Fantôme. D’habitude, le Drone commence à marquer au centre et envoie des impulsions autour jusqu’à une distance fixée. Mais JGOD a découvert que le Drone marque les joueurs d’Ouest en Est.

UAVs are also Currently Bugged on Fortune's Keep

Caldera Starts at Center and Pulses Out for a Fixed Distance

Rebirth (AUAV Shown) Starts at Center and Pulses Out for a Fixed Distance

Fortune's Keep Sweeps Whole Map from West to East

Thoughts on the Bug? pic.twitter.com/bOno9op3Lm

— James – JGOD (@JGODYT) June 23, 2022