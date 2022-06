Warzone : Ce fusil d’assaut de Modern Warfare triomphe encore

more

Load More

Profitez-en tout de même pour vous faire plaisir avec ce fusil d’assaut très puissant dans vos parties de Call of Duty: Warzone Pacific où vous ne pouvez compter que sur vous-même. L’AS VAL saura vous surprendre et vous sortir de situations impensables.

À part dans les modes Solo, vous aurez du mal à être vraiment performant avec cette arme à cause de son chargeur trop petit avec seulement 30 balles.

Dans le cas de l’AS VAL, qui a dominé Warzone à un certain moment du jeu, il a toujours l’un des meilleurs TTK (temps pour tuer) de sa catégorie, mais le fusil n’est que fiable dans un mode de jeu en particulier.

Cependant, certains créateurs de contenu ont prouvé que certaines de ces anciennes armes favorites de la communauté peuvent encore être fiables, surtout sur Caldera, même si elles ne sont plus aussi utilisées qu’avant.

Alors que la méta de Call of Duty: Warzone Pacific est essentiellement dominée par les armes de Vanguard depuis ces derniers mois, les choix populaires venant de Modern Warfare et Black Ops Cold Wat ont commencé à disparaître.

L’AS VAL de Call of Duty: Modern Warfare peut rivaliser avec la STG44 et la NZ-41 en terme de puissance sur Warzone.

by Gaston Cuny