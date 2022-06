Warzone : Fortune’s Keep va-t-elle remplacer Rebirth Island ?

La plupart des joueurs de Warzone sont ravis de l’arrivée prochaine de Fortune’s Keep, mais certains s’inquiètent à l’idée qu’elle remplace Rebith Island. Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Rebirth Island a connu des débuts assez tumultueux sur Warzone. Alors que les joueurs trépignaient d’impatience à l’idée d’avoir une nouvelle carte à disposition, un certain nombre d’entre eux ont été déçus de prime abord par l’arrivée de ce nouveau terrain de jeu à l’image d’Alcatraz.

Heureusement la Saison 2 Rechargée est venue apporter un second souffle à Rebirth Island, réconciliant les joueurs avec la carte, mais pour combien de temps ?

Alors qu’une nouvelle carte du même acabit commence à faire parler d’elle, beaucoup craignent qu’elle ne vienne la remplacer, comme ce fut le cas pour Verdansk quand Caldera a fait ses débuts.

C’est le blog officiel de la franchise qui a mis la puce à l’oreille des joueurs lors d’une publication qui a détaillé un prochain événement qui “devrait garder tout le monde encore plus en alerte sur une île dont ils pourraient avoir besoin de s’échapper”.

Il a également été indiqué que des mercenaires sont prêts à attaquer Rebirth, et qu’il fallait donc “les devancer et lancer une première frappe coordonnée sur leur base avant que notre position tactique dans la mer d’Aral ne soit perdue.” Comme si cela ne suffisait pas, il était également écrit que les joueurs devraient “se tenir prêts à recevoir des détails sur les protocoles d’extraction et les nouvelles affectations.”

Was in front of our eyes the whole time lol

(Credit to @KillerStidge for finding this.) pic.twitter.com/IuA32ByPlv

— Hope (@TheGhostOfHope) June 12, 2022