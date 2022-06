Warzone : Un expert donne une classe mortelle avec la meilleure arme du jeu

Un expert de Call of Duty: Warzone prouve à nouveau que la H4 Blixen est vraiment la meilleure arme du Battle Royale.

La H4 Blixen est l’arme avec le meilleur ratio Éliminations/Morts sur Warzone et de loin. La Saison 3 Rechargée a continué avec la tendances des nouvelles mitraillettes ajoutées sur le jeu, dominant complètement la méta. On a déjà vu la Welgun, l’Armaguerra 43 et d’autres qui se sont imposées rapidement après leur arrivée.

Désormais, c’est au tour de la H4 Blixen d’avoir son heure de gloire car personne ne peut nier que c’est l’arme la plus efficace du moment sur Call of Duty: Warzone Pacific. Que ce soit sur Caldera ou Rebirth Island, elle est une option très fiable pour vos combats rapprochés.

C’est bien cette arme qui a le meilleur ratio E/M de toutes sur Warzone depuis quelque temps maintenant. Au 13 juin 2022, elle a 1,80 de ratio, ce qui est franchement impressionnant. À la seconde place de ce classement, on retrouve seulement la NZ-41 avec 1,30 de ratio. L’écart entre ces deux armes est énorme, au point que vous ne pouvez clairement pas ignorer la H4 Blixen.

Les meilleurs joueurs de Warzone n’hésitent pas à s’en équiper pour dominer leurs adversaires et c’est notamment le cas de Metaphor qui a présenté sa classe personnalisée.

La classe de Metaphor sur Warzone avec la H4 Blixen

Bouche : Boosteur de recul

Boosteur de recul Canon : Bergstrom 17″ F3

Bergstrom 17″ F3 Lunette : Slate reflector

Slate reflector Crosse : Pas de crosse

Pas de crosse Accessoire canon : Poignée de pistolet SMLE

Poignée de pistolet SMLE Chargeur : Chargeur de 54 cartouches Gorenko 7.62

Chargeur de 54 cartouches Gorenko 7.62 Munitions : Hollow Point

Hollow Point Poignée arrière : Poignée fabriquée

Poignée fabriquée Atout 1 : Fleet

Fleet Atout 2 : Rapide

Avec cette arme, vous avez presque la garantie d’éliminer tous vos adversaires à courte portée, surtout s’ils ne l’ont pas eux aussi dans leurs mains.