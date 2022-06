Warzone : Comment ouvrir le coffre-fort secret dans Bonne Fortune

more

Load More

Et voilà ! Vous savez maintenant comment accéder à la pièce secrète de Bonne Fortune ainsi que le contenu que celle-ci renferme.

Le Killstreak et les 3 plans d’armes varient d’une partie à l’autre, mais on peut dire que tout le butin de cette pièce secrète peut vous propulser vers la victoire.

Une fois que vous aurez ouvert le coffre-fort de Bonne Fortune, vous serez alors certainement pressé de tout piller aussi vite que possible. Découvrez donc au préalable les objets que vous pouvez vous attendre à trouver à l’intérieur :

En ce qui concerne Keep, l’étagère requise pour poser les bouteilles de vin est située juste à côté de la table massive dans la salle à manger. Les joueurs tenteront probablement de vous tendre une embuscade à la sortie du coffre-fort, alors soyez prudent.

Ouvrir le coffre est assez facile, votre tâche la plus difficile sera de trouver les bouteilles de vin. Vous devrez chercher les bouteilles de vin sur les tables et les étagères à Terraces, car elles apparaissent fréquemment à cet emplacement.

De plus, à l’image de Caldera ou encore Verdansk, Bonne Fortune possède également une pièce secrète à découvrir.

Et si vous êtes encore en train de vous familiariser avec ce nouveau territoire, sachez qu’il y a une tonne de secrets à découvrir, dont un qui permet notamment d’invoquer un zombie .

La saison 4 de Warzone a apporté de nombreuses nouveautés liées aux cartes avec des changements majeurs sur Caldera et avec la sortie de Bonne Fortune.

by Ludovic Quinson