Warzone : Ce fusil d’assaut négligé pourrait faire des ravages sur Bonne Fortune

Alors que Bonne Fortune vient de faire ses débuts sur Warzone, les joueurs doivent revoir leurs plans pour s’illustrer dans le feu de l’action, c’est l’occasion ou jamais pour certaines armes de se faire une place au soleil.

Avec le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone Pacific, Raven Software a introduit une toute nouvelle carte sur le battle royale, Bonne Fortune. Cette île idyllique, qui abrite une bande de mercenaires, est très différente de Verdansk, de Caldera et même Rebirth Island.

Depuis son déploiement, les rues étroites de Bonne Fortune sont devenues le terrain de jeu de prédilection des SMG. De quoi permettre à de nouveaux venus comme le Marco 5 de s’illustrer et à de vieux favoris comme le MP-40 de revenir en force.

Cependant, les fusils d’assaut y sont également très appréciés. Si pour l’heure tout le monde n’a d’yeux que pour le NZ-41, alors qu’un nerf lui pend au nez, il est temps d’envisager d’autres options comme l’AS44 de Vanguard, qui peut faire des merveilles sur ce genre de cartes, à condition bien sûr de l’équiper judicieusement.

L’AS44 pourrait faire un retour en force sur Warzone, grâce à Bonne Fortune

Ces derniers temps, l’AS44 a été mis en avant par un certain nombre de créateurs de contenu en raison de son TTK des plus décents et de sa cadence de tir particulièrement rapide.

Bien que le fusil d’assaut puisse être accessoirisé pour maximiser son TTK et fonctionner comme un SMG, il a un recul assez important qu’il faut prendre en compte. Le youtubeur WhoISImmortal a eu l’idée d’une classe qui permet à l’AS44 de briller tout en maîtrisant son recul.

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Kovalevskaya 615mm

: Kovalevskaya 615mm Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : Kovalevskaya personnalisée

: Kovalevskaya personnalisée Accessoire canon : Garde-main M1941

: Garde-main M1941 Chargeur : Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko

: Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Gung-Ho

: Gung-Ho Atout 2 : Chargé à bloc

Comme le note le youtubeur lui-même, l’arme est en quelque sorte un choix “expérimental” actuellement, étant donné que peu de joueurs l’utilisent.

En effet, d’après WZRanked, l’AS44 n’a un taux de sélection que de 0,58. Il n’a pas été complètement abandonné, mais il lui faut encore faire ses preuves pour bénéficier d’un regain d’intérêt.

Reste à voir s’il va parvenir à se faire une place dans la méta, mais avec son TTK impressionnant et sa viabilité à toutes les distances, l’AS44 est définitivement une arme à ne pas négliger.