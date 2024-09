Warzone a besoin de Black Ops 6 le plus vite possible après un choquant changement de playlist

La dernière saison Warzone du cycle de MW3 bat son plein, et alors que les joueurs se préparent au lancement de Black Ops 6, il devient évident que le Battle Royale doit frapper fort pour garder son public engagé, ou risquer de le perdre complètement.

Le 26 septembre, les développeurs de Warzone, Raven Software, ont annoncé qu’ils allaient “consolider” leurs playlists en prévision de l’avenir du Battle Royale et de Black Ops 6. Cette nouvelle a suscité une vague de plaintes et d’interrogations de la part des joueurs, qui n’en revenaient pas de la réduction drastique des options de playlist.

Et ces joueurs ont bien raison d’être frustrés puisque souvent, les mises à jour de playlist laissent certains groupes sur le carreau, mais cette fois, des joueurs qui apprécient par exemple les BR Duos se retrouvent complètement abandonnés.

Le nouveau changement, qui semble se maintenir jusqu’à l’arrivée de la prochaine version de Warzone, ne proposera que les modes suivants :

Battle Royale : Solos et Quads

Resurgence : Duos et Quads

Resurgence Ranked : Trios

Pillage, camp d’entraînement, et modes temporaires actifs

Les problèmes sont évidents. Si vous jouez régulièrement en Trios avec vos amis, vous ne pouvez plus jouer que dans le mode Ranked, ou être obligés de jouer en Quads avec un joueur en moins. Les Duos sont contraints de jouer en Resurgence, qui sera sur une rotation de cartes, plutôt qu’une seule carte fixe, ou de se forcer à jouer en BR Quads, ce qui n’est pas l’idéal.

Pourquoi Raven a-t-il fait ce choix ?

Il est évident que Raven a une raison derrière ce changement. Il est possible que les modes BR Duos et Trios n’étaient tout simplement pas assez peuplés, et ont donc été sacrifiés. Le problème, c’est que les joueurs savent désormais qu’ils devront attendre plusieurs semaines avant de revoir ces modes. Il n’y a aucune attente quant à leur retour avant l’intégration de Warzone Black Ops 6, et cela pourrait même prendre plusieurs semaines après le lancement du jeu.

Chaque année, l’intégration de Warzone se fait environ trois semaines après la sortie du nouveau jeu. Avec l’arrivée de Black Ops 6 le 25 octobre, ces modes pourraient ne pas revenir avant la mi-novembre, et c’est largement suffisant pour que les joueurs se lassent du jeu.

Activision Black Ops 6 pourrait annoncer de grands changements pour Warzone.

Une solution évidente pour Warzone

La solution est pourtant claire : si Raven ne compte pas ramener ces modes avant l’intégration de Warzone, celle-ci doit alors avoir lieu plus tôt que prévu.

Il y a de l’espoir : les serveurs du mode Ranked sont censés être fermés le jeudi 17 octobre, ce qui pourrait signifier que Raven prévoit d’accélérer les choses peu après le lancement de Black Ops 6, surtout puisque cela laissera les joueurs Trios sans solution.

À l’heure actuelle, attendre environ 7 semaines pour le retour des playlists semble inimaginable. Deux mois avec une sélection si limitée est une période bien trop longue, comme en témoigne l’immense frustration des joueurs face à cette annonce.

Naturellement, Activision et Treyarch voudront donner à Black Ops 6 un peu de temps pour s’imposer avec son nouveau multijoueur, son mode Zombies, et sa campagne. Ainsi, espérer que les playlists mentionnées plus haut reviennent dès le jour de lancement est illusoire.

Cependant, viser une fenêtre de deux semaines, soit seulement une semaine plus courte que d’habitude semble plus logique. Cela permettrait aux joueurs de se plonger dans la campagne et de commencer à améliorer leurs armes multijoueur, avant de ramener le Battle Royale dans toute sa splendeur.

Une alternative possible

Une autre option serait de réintroduire certaines playlists supprimées avant le lancement de Black Ops 6, donnant ainsi aux joueurs un peu plus de temps pour profiter de leurs modes préférés.

Activision

Ce à quoi Warzone ressemblera dans Black Ops 6 reste à voir. Nous savons que Area 99 arrivera en tant que nouvelle carte Resurgence, mais un grand vide persiste entre maintenant et le retour de Verdansk, prévu pour le printemps 2025.

Le manque d’attention portée aux grandes cartes Battle Royale ces derniers mois est également un sujet de mécontentement majeur parmi les joueurs, qui estiment que ces cartes sont négligées au profit de Resurgence. Le peu de changements apportés à Urzikstan renforce d’ailleurs cette théorie.

Avec la promesse du retour de Verdansk et des grandes cartes Ranked à l’horizon, il y a certes beaucoup à attendre pour les joueurs, mais Raven doit maintenir l’intérêt des joueurs. Et cette mise à jour de playlist pourrait bien laisser un goût amer à beaucoup d’entre eux.