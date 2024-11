Warzone s’attaque à l’utilisation abusive de VPN, ciblant les tricheurs

La mise à jour de la Saison 1 de Warzone et Black Ops 6 a mis en place des mesures pour empêcher les joueurs d’utiliser un VPN afin de se retrouver contre des joueurs moins expérimentés.

Un VPN permet de masquer son adresse IP et de jouer à Warzone depuis une localisation et un fuseau horaire différents. La théorie dominante suggère que cet outil permet de contourner le très controversé SBMM en se connectant à des serveurs moins chargés.

L’article continue après la publicité

En outre, un VPN peut éviter le ralentissement du réseau, un phénomène où votre fournisseur d’accès internet réduit la vitesse des utilisateurs à large bande passante, souvent les joueurs. Avec un VPN, votre fournisseur ne peut plus brider votre connexion, ce qui peut améliorer la vitesse de jeu.

L’article continue après la publicité

Jusqu’à présent, l’utilisation d’un VPN n’entraînait aucune sanction, mais Treyarch vient enfin de poser les bases pour combler cette faille.

L’article continue après la publicité

Dans le patch de la Saison 1, les développeurs confirment qu’ils vont ajuster les seuils de ping pour forcer les joueurs à rejoindre des parties dans leur région, limitant ainsi l’abus de VPN. Cette mesure sera également appliquée au mode Ranked, qui sera lancé lors de la mise à jour de mi-saison.

Il reste encore des incertitudes quant à la rigueur de ces seuils de ping, mais cette initiative vise à restreindre les options des tricheurs qui cherchent à rejoindre des parties plus faciles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela dit, cette mise à jour ne résout pas le problème du “2 boxing“, une autre méthode qui permet aux créateurs de contenu et à certains joueurs d’infiltrer des parties plus simples.

Pour contourner le matchmaking, un joueur utilise deux comptes : le premier avec un niveau de compétence élevé et le second, avec un faible niveau et des statistiques peu compétitives, pour accéder à des lobbys plus faciles. Une fois la partie lancée, le joueur expérimenté rejoint la session via le compte moins compétent, qui quitte directement la partie après avoir réussi la connexion.

L’article continue après la publicité

L’équipe RICOCHET a tenté de contrer cela en renforçant la détection d’AFK pour empêcher le boosting de comptes. Cependant, le compte de faible niveau peut simplement quitter avant le début de la partie, ce qui limite l’efficacité de cette mesure.

L’article continue après la publicité

Toutes ces mesures montrent la volonté de Treyarch et de l’équipe RICOCHET de rendre les parties de Warzone et BO6 plus équitables pour tous. Toutefois, il reste encore du chemin à faire pour combattre toutes les techniques de triche et garantir un environnement de jeu équilibré.