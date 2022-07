Warzone : L’arme de Modern Warfare qui surpasse déjà la NZ-41

Vous voulez vous détacher de la méta NZ-41 sur Call of Duty: Warzone Pacific ? Nous allons vous présenter une arme de Modern Warfare qui est vraiment meilleure.

Ces dernières semaines, on ne peut pas nier que le fusil d’assaut NZ-41 de Call of Duty: Vanguard a dominé les débats grâce à son temps pour tuer incroyable, aucune arme ne pouvait réaliser avec ce fusil d’assaut très facile à maîtriser.

Mais de nombreux joueurs ont demandé du changement. Soit en demandant un nerf de la NZ-41 ou en changeant d’habitude en essayer d’autres armes du jeu qui avaient le potentiel de rivaliser avec le monstre de Vanguard.

À l’heure actuelle, le NZ-41 est toujours l’arme la plus populaire du battle royale de Call of Duty. Mais ceci pourrait changer dans les jours à venir une fois que les joueurs auront jeté un œil à la M13 de Call of Duty: Modern Warfare qui surpasse le NZ-41 dans certains domaines, dont surtout le TTK (temps pour tuer).

C’est d’abord le créateur de contenu IceManIsaac qui a mis en valeur ce fusil d’assaut trop oublié dans sa vidéo du 3 juillet sur sa chaîne YouTube. Il montre que la M13 a un réel potentiel pour rivaliser avec le NZ-41.

La classe incroyable de la M13 sur Warzone pour la Saison 4

Bouche : Silencieux monolithique

Silencieux monolithique Canon : Tempus tireur d’élite

Tempus tireur d’élite Accessoire canon : Poignée avant de commando

Poignée avant de commando Lunette : Lunette VLK x3,0

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Si vous voulez changer d’air et mettre de côté la NZ-41 pendant certaines parties, nous vous conseillons donc vivement d’essayer le fusil d’assaut M13 de Call of Duty: Modern Warfare. Cette arme pourrait vous surprendre dans le bon sens du terme !