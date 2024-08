Warzone abandonne la mécanique du sac à dos avec Black Ops 6 pour faciliter le loot

Warzone va revenir à son système de loot d’origine, abandonnant la mécanique du sac à dos une fois que Black Ops 6 s’intégrera au Battle Royale.

Le système de loot avec un sac à dos a été introduit avec la sortie de Warzone 2 en même temps que MW2, et bien qu’il ait subi quelques ajustements, il est resté dans le jeu jusqu’à présent. Ce système permettait de stocker bien plus d’objets que le système d’inventaire d’origine, comme des séries d’éliminations supplémentaires, de l’équipement, des plaques d’armure ou des munitions.

Avant les sacs à dos, les joueurs disposaient de places d’inventaire fixes pour les armes, les séries d’éliminations, les plaques d’armure, l’équipement et les munitions. Beaucoup préféraient ce système d’origine pour sa simplicité et ses espaces limités, ce qui mettait tous les joueurs sur un pied d’égalité.

Lorsque Black Ops 6 s’intégrera à Warzone, ce système d’inventaire d’origine fera son retour, mais avec une nouvelle mécanique de sacoche qui augmentera la quantité d’armure et de munitions que vous pouvez transporter, ainsi qu’un emplacement dédié pour une arme de mêlée.

Activision Le sacs à dos disparaîtra lorsque Black Ops 6 sera intégré dans Warzone.

Avec la suppression des sacs à dos, le loot sera beaucoup plus simple, car vous n’aurez plus à perdre de temps à trier votre sac ou à réfléchir à quels objets ramasser. De plus, comme vous ne pourrez transporter qu’une certaine quantité d’objets spécifiques comme les séries d’éliminations, vous devrez être plus stratégique dans vos choix de loot plutôt que de simplement ramasser tout ce que vous trouvez.

Cela ajoute une dimension supplémentaire à la stratégie dans Warzone, surtout lorsque vous jouez en équipe, car il faudra déterminer quelles séries d’éliminations ou quel équipement vous et vos coéquipiers devriez ramasser.

Mais cela signifie également que vous aurez généralement moins de loot, donc vous devrez être plus économe avec les munitions et les autres objets à votre disposition.

L’emplacement dédié à l’arme de mêlée est également important, car lorsque vous tenez votre couteau, vous bénéficierez d’un sprint tactique infini, ce qui vous rendra beaucoup plus rapide.

Ce retour au système de loot d’origine n’est qu’un des nombreux changements à venir dans Warzone avec Black Ops 6, puisque les atouts vont également être réimaginés et une nouvelle carte Resurgence est sur le point d’arriver.

