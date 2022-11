Warzone 2 | Modern Warfare 2 : Comment obtenir rapidement des Points COD dans le Passe de combat

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Pour tous ceux qui cherchent à obtenir tous les Points COD disponibles dans le Passe de combat de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 le plus rapidement possible, voici le moyen le plus rapide d’y parvenir.

Le coup d’envoi de la Saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 a apporté à la communauté Call of Duty une pléthore de nouveautés avec de nouvelles armes, de nouvelles mécaniques ainsi que de nouveaux modes.

Cette première saison a également introduit le premier Passe de combat de W2 et MW2, qui propose un nouveau système de progression non linéaire offrant aux joueurs plus de liberté pour débloquer des récompenses au fur et à mesure qu’ils complètent des paliers et récupèrent des jetons.

Activision Un tout nouveau système de Passe de combat a été introduit dans Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Comme toujours, le Passe de combat propose un grand nombre d’éléments cosmétiques, avec notamment des plans d’armes, de nouveaux opérateurs et des skins. En plus de cela, il y a aussi des jetons Double XP à gagner et des Points COD.

Les Points COD sont incontournables, ils peuvent être utilisés pour acheter le Passe de combat et divers autres packs et produits cosmétiques dans la boutique du jeu. Voici comment obtenir tous les Points COD que le Passe de combat de Warzone 2 et Modern Warfare 2 a à offrir, aussi rapidement que possible.

Récupérer les points COD du Passe de combat le plus rapidement possible de Modern Warfare 2 et Warzone 2

Un joueur sur Reddit a trouvé le meilleur moyen d’obtenir tous les Points COD disponibles dans le Passe de combat de Modern warfare 2 et de Warzone 2.

Chaque secteur coûte 5 jetons de niveau Passe de combat, et les joueurs auront besoin d’un total de 67 jetons pour débloquer tous les Points COD disponibles.

La liste suivante comprend tous les secteurs du Passe de combat qui contiennent des Points COD :

A3 – 100 Points COD

A4 – 100 Points COD

A10 – 100 Points COD

A11 – 100 Points COD

A12 – 200 Points COD

A14 – 100 Points COD

A17 – 200 points COD

A19 – 200 points COD

En débloquant tous ces éléments, vous obtiendrez 1100 Points COD, ce qui est suffisant pour acheter le Passe de combat de la saison suivante lorsqu’il sera disponible. Au total, vous pouvez récupérer 1400 Points COD au total en complétant le Passe de combat à 100%. Cependant le chemin que vous empruntez pour y parvenir n’a pas d’importance.