La meilleure classe du Kastov-74u dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le Kastov-74u est un fusil d’assaut de Warzone 2 particulièrement létal à moyenne distance. Découvrez la meilleure classe pour maximiser son potentiel.

Warzone 2 propose à ses joueurs de partir au front avec un large arsenal d’armes issues de Modern Warfare 2.

Comme toujours, les fusils d’assaut sont l’un des types d’armes les plus plébiscités par les joueurs. Puissants à moyenne et longue portée, polyvalents, maniables… les AR ont tout pour plaire !

Parmi les fusils d’assaut les plus populaires, on trouve évidemment les incontournables comme le M4, mais les autres options ne sont pas à négliger pour autant. Aujourd’hui, penchons nous sur le Kastov-74u et sa puissance de feu impressionnante.

Sommaire

Activision Le Kastov-74u inflige des dégâts colossaux à moyenne portée

La meilleure classe du Kastov-74u dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du Kastov-74u

Bouche : Echoless-80

Canon : Court Tac 300 mm

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Crosse : Crosse FT Tac-Elite

Cette classe a pour objectif de rendre le Kastov-74u encore plus terrifiant à moyenne et longue portée, en améliorant la vélocité des balles, la portée et en domptant son recul.

Avec la bouche Echoless-80 et le canon Court Tac 300mm, les balles de votre fusil d’assaut vont gagner en vélocité, ce qui vous permettra souvent de toucher votre cible en premier. De plus, ces accessoires donneront un coup de pouce aux dégâts déjà impressionnants de l’arme.

Le Kastov-74u peut devenir un véritable “laser beam” avec les bons accessoires, et on ne va pas s’en priver ! La combinaison de la Crosse FT Tac-Elite et du FSS Sharkfin 90 apportent une stabilité impressionnante à l’AR.

Enfin, un bon vieux Chargeur de 45 cartouches vous évitera de devoir recharger en plein milieu d’un échange de tirs.

Les meilleurs atouts pour une classe Kastov-74u

Pack Assaillant Atout de base 1 : Surarmement Atout de base 2 : Pillard Atout bonus : Détermination Atout ultime : Régénération rapide



Puisqu’il est crucial d’être efficace à toutes les distances sur Warzone 2, nous vous conseillons l’incontournable atout Surarmement. Ce dernier vous permettra de porter un sniper ou LMG pour éliminer vos cibles à très longue distance.

Puisque les parties peuvent s’éterniser, Pillard vous permettra de ne jamais être à court de munitions.

Détermination vous récompense pour vos bonnes performances, en vous permettant de profiter plus tôt de vos bonus de killstreaks.

Enfin, rien n’est plus frustrant que d’être éliminé par un ennemi opportuniste après avoir gagné un duel. Avec Régénération rapide, vous serez paré à vous battre en un rien de temps après avoir éliminé un joueur.

Les meilleurs équipements pour une classe Kastov-74u

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Grenade frag

Une bonne vieille combinaison de grenade est particulièrement efficace pour gagner la guerre du positionnement sur Warzone 2.

Utilisez vos équipements pour forcer vos ennemis à quitter leur couverture, ou pour semer le chaos afvant un push.

Comment débloquer le Kastov-74u dans Warzone 2

Le Kastov-74u est débloqué par défaut sur Warzone 2. Vous pouvez donc le sélectionner dès vos premières parties, même s’il vous faudra un peu plus de temps pour récupérer tous les accessoires indiqués dans cette classe.

Les meilleures alternatives au Kastov-74u dans Warzone 2

Le Kastov-74u ne vous a pas convaincu ? Vous pouvez laisser sa chance à un autre fusil d’assaut populaire : le M4 !