La meilleure classe de l’Arbalète dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

La saison 2 de Warzone 2 a introduit l’Arbalète dans le jeu qui s’impose déjà comme une arme redoutable. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Le lancement de la saison 2 de Warzone 2 a permis aux joueurs de découvrir de toutes nouvelles armes et de retrouver certains amis comme l’Arbalète.

Et dès son arrivée sur le Battle Royale, de nombreux joueurs ont directement voulu l’essayer.

Cependant, afin que cette arme soit efficace dans Warzone 2, il est primordial d’équiper les bons accessoires et atouts.

Activision L’arbalète est une arme redoutable dans Warzone 2.

La meilleure classe de l’Arbalète dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires de l’Arbalète

Branches : SO Momenti

Lunette : Slimline Pro

Laser : VLK LZR 7mw

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Câbles : Câble 28 brins

Le SO Momenti est un accessoire vital de l’Arbalète puisqu’il augmente la vitesse des balles ainsi que la portée des dégâts 2. Cet accessoire se combine parfaitement avec le VLK LZR 7mw pour une vitesse de visée accrue.

Le Câble 28 brins va ensuite améliorer davantage la vélocité des balles, tandis que le FTAC Ripper 56 fournira une stabilité de visée indispensable.

En ce qui concerne la lunette, le Slimline Pro est parfait pour l’arbalète, car vous aurez besoin d’une vue claire pour tirer vos coups, mais vous pouvez également opter pour quelque chose avec un zoom plus élevé pour plus de portée.

Les meilleurs atouts pour une classe de l’Arbalète

Atout de base 1 : Démineur

Atout de base 2 : Pillard

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

Les joueurs ont enfin la possibilité de créer leur propre pack d’atouts personnalisés, et par conséquent, pour cette classe de l’Arbalète, nous avons opté pour Démineur et Pillard qui vous permettront de faire le plein de munitions et de vous protéger contre les explosifs ennemis.

Main leste vous permettra de recharger l’arbalète plus rapidement, et étant donné qu’elle ne peut contenir qu’un seul carreau à la fois, c’est un atout vital.

Enfin, Fantôme est un atout indispensable, car il vous permettra de ne pas être visible sur les radars ennemis.

Les meilleurs équipements pour une classe de l’Arbalète

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

La semtex est idéale pour déloger les campeurs tandis que la grenade flash peut vous sauver la vie dans certaines situations.

Comment débloquer l’Arbalète dans Warzone 2

Pour débloquer l’arbalète dans Warzone 2, les joueurs devront relever les sept défis de l’événement Path of the Ronin, ou l’acheter dans un pack de la boutique.

Les meilleures alternatives à l’Arbalète dans Warzone 2

L’arbalète est une arme avec une très forte puissance de tir, mais si vous recherchez quelque chose de plus rapide et de plus polyvalent, essayez alors le fusil de combat TAQ-V.

Toutefois, si vous souhaitez quelque chose d’encore plus puissant à longue portée, le MCPR-300 est alors une autre bonne alternative.