Warzone 2 et Modern Warfare 2 auront droit à un RICOCHET amélioré

Les développeurs ont confirmé qu’une version “mise à jour et améliorée” de leur système anti-triche RICOCHET sera disponible dans Warzone 2 et Modern Warfare 2 dès le lancement.

Bien que l’arrivée prochaine de Warzone 2 et Modern Warfare 2 suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté Call of Duty, les joueurs s’inquiètent néanmoins de la manière dont les développeurs comptent gérer l’affluence des tricheurs.

Ce n’est malheureusement un secret pour personne, l’un des plus gros problèmes de la licence Call of Duty est l’omniprésence des tricheurs qui empoisonnent le quotidien des joueurs. On ne peut nier le fait que les développeurs ont fait des progrès dans leur lutte contre les tricheurs grâce à l’arrivée de RICOCHET, malheureusement le problème est loin d’être réglé.

Activision RICOCHET a été introduit pour la première fois en décembre 2021, mais encore aujourd’hui les joueurs ont des doutes quant à son efficacité.

Le 16 juin dernier, les développeurs ont confirmé que RICOCHET serait actif dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 et ce dès le lancement. Lors de l’événement Call of Duty Next, ils ont expliqué que l’anti-triche disposera de “nouvelles fonctionnalités et mesures pour protéger le jeu.”

Warzone 2 et Modern Warfare 2 vont avoir droit à un RICOCHET 2.0

Dans un article sur le site officiel de la licence, les développeurs ont assuré aux joueurs qu’une année de mises à jour conçues par l’équipe RICOCHET a permis de mettre sur pied un anti-triche “mis à niveau et amélioré” pour lutter efficacement contre les tricheurs sur les 2 titres. À ces multiples mises à jour s’ajouteront de “nouvelles fonctionnalités et mesures” qui n’ont pas encore été dévoilées.

Pour rappel, RICOCHET utilise un pilote qui peut détecter tout logiciel ou application utilisés par les joueurs pour effectuer des piratages ou tricher. Activision peut alors procéder à un bannissement de tous les comptes qui ont été pris en flagrant délit.

Dans un précédent communiqué, les développeurs avaient promis aux joueurs que RICOCHET continuerait à “devenir plus intelligent et meilleur au fil du temps”. Cela signifie que l’anti-triche aura droit à encore plus d’améliorations dans les mois à venir.

Reste à voir si ces récents ajustements seront payants et permettront à Modern Warfare 2 et Warzone 2 de réaliser un beau démarrage.