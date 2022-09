Warzone 2 devrait finalement faire revenir le largage de ravitaillement

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Une nouvelle fuite de Warzone 2 semble indiquer le retour des largages de ravitaillement et des atouts après leur suppression controversée lors du Call of Duty Next. De plus, cette fuite a également fait allusion à une réduction de l’IA sur l’ensemble de la carte.

Le 15 septembre, lors de l’événement CoD Next, Warzone 2 a été révélé dans son intégralité après des mois de secret. En voyant le jeu en action, nous avons appris l’existence de nouveaux systèmes, nous avons eu un aperçu de la carte Al Mazrah, et nous avons également eu un aperçu d’un certain nombre de changements fondamentaux dans le gameplay.

De la refonte du Goulag à la création d’une toute nouvelle armurerie, les fans ont eu de quoi se faire une bonne idée de l’évolution du Battle Royale.

Et parmi toutes ces modifications, quelques décisions controversées ont été prises telles que la suppression des classes d’armes des joueurs et des atouts.

De plus, les ennemis contrôlés par l’IA ont envahi presque tous les emplacements de la nouvelle carte, donnant aux joueurs plus de soucis que les autres joueurs dans le lobby.

Si pour certains, ces ajustements ont été considérés comme une amélioration de l’expérience originale de Warzone, beaucoup d’autres joueurs ont été assez préoccupés par la nouvelle orientation du jeu.

Cependant, selon le streamer, Metaphor, en raison des nombreuses plaintes des streamers et joueurs, la plupart des changements les plus importants ont été annulés dans une nouvelle mise à jour de Warzone 2.

En tweetant une série d’emojis le 27 septembre, Metaphor a annoncé trois changements clés sans dire un mot. Toutefois, si l’on interprète ces émojis dans l’ordre, il semble que les bots IA aient été retirés d’une grande partie de la carte. Au lieu de cela, ils sont apparemment liés aux Forteresses uniquement, comme l’indique l’emoji du château.

Ensuite, nous pouvoir voir un emoji représentant une boîte avec une pilule. Nous ne pouvons donc que supposer qu’il s’agit ici d’une allusion au retour des largages de ravitaillement et des atouts, deux éléments de base qui étaient sensiblement absents de la première session de Warzone 2.

Plutôt que de faire appel à des classes personnalisées, les joueurs pouvaient acheter des armes plus puissantes dans les nouvelles Stations d’achat. Et bien que cela puisse encore être le cas dans la suite du jeu, il semble que nous aurons également la possibilité de faire appel à nos propres classes, comme dans le Warzone actuel. Pour l’instant, nous ne savons pas encore exactement combien elles coûteront et si elles seront soumises à de nouvelles limitations.

Activision Le largage de ravitaillement devrait finalement être présent dans Warzone 2.

Enfin, Metaphor a partagé des emojis représentant un cadeau et une liste. Bien que ce ne soit pas concret, beaucoup interprètent cela comme un retour aux systèmes de loot classiques, par opposition à la nouvelle interface utilisateur de loot, plus lente, que nous avons vue lors du CoD Next.

Lors de l’ouverture des coffres dans Warzone 2, les joueurs devaient s’arrêter sur place afin de parcourir manuellement un nouveau menu pour récupérer les objets.

Très critiqué par les fans, ce système pourrait rapidement disparaître pour laisser sa place à l’ancien déjà présent dans Warzone 1.

Bien entendu, comme pour toutes les fuites, nous vous conseillons de prendre toutes ces informations avec des pincettes pour le moment. Étant donné que nous sommes encore à quelques semaines du lancement, les plans des développeurs peuvent encore changer au fur et à mesure du développement.

Mais si Activision devait confirmer ces informations, alors nous vous tiendrons au courant rapidement.