L’utilisation des Thermites en hausse dans Warzone après les nerfs du C4 de la Saison 4 Rechargée

Le créateur de contenu Warzone, WhosImmortal, a exposé ses arguments pour expliquer pourquoi les joueurs devraient utiliser les Thermites à l’avenir comme remplacement du C4.

Le C4 a dominé Warzone pendant la majeure partie de la Saison 4 en tant qu’équipement létal incontournable. En réponse, Raven Software a déployé deux nerfs qui ont réduit son efficacité, le faisant complètement sortir de la méta.

Une mise à jour corrective du 19 juin a réduit la vitesse de lancement et le rayon de dégâts du C4. Puis, pour enfoncer le clou, une semaine plus tard, le 26 juin, les développeurs ont encore diminué les valeurs de dégâts du C4 sur toute la ligne.

Le youtubeur Warzone WhosImmortal a expliqué que le C4 avait désespérément besoin d’un nerf car un tir direct ne laissait à l’ennemi que 25 points de vie. Après les deux mises à jour, ces dégâts ont diminué de manière significative, ouvrant la porte à d’autres options.

Bien que deux C4 puissent encore tuer un ennemi, la probabilité est beaucoup plus faible. Alors, pour ce qui est de la suite, WhosImmortal a fait valoir que “les Thermites peuvent être incroyablement utiles car vous pouvez les lancer très loin, et si vous collez un joueur, vous aurez cet effet de brûlure qui peut facilement éliminer les joueurs.”

De plus, les Thermites peuvent également contrer directement les utilisateurs de boucliers anti-émeute si vous en lancez un à leurs pieds et révéler la position d’un ennemi, même si vous ne le collez pas directement. Bien que les Thermites puissent potentiellement prendre le dessus dans les parties standard de battle royale, WhosImmortal pense que les Couteaux de lancer sont une meilleure option pour la Résurgence.

Puisque la Résurgence dispose d’une carte plus petite et de mécanismes de réapparition, le gameplay rapide est plus adapté aux Couteaux de lancer, car il est plus avantageux de finir un ennemi abattu avec un seul Couteau de lancer et de retourner rapidement dans l’action.

Les Grenades collantes sont une alternative dans les parties standard de battle royale si vous n’aimez pas les Thermites.

Vous pouvez lancer cet équipement létal loin ; si vous collez un ennemi, il est possible de l’abattre en un seul coup. Cependant, nous pensons toujours que les Thermites offrent plus de polyvalence car les Grenades collantes n’ont pas de dégâts de zone si vous manquez un ennemi.

Avec la Saison 5 qui arrive dans quelques semaines, cela peut changer, car la mise à jour pourrait bouleverser la méta à nouveau. Mais pour l’instant, nous recommandons de mettre enfin le C4 à la retraite une fois pour toutes et de donner une chance aux Thermites.

