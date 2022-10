Une fuite sur Modern Warfare 2 dévoile de nouveaux modes

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

De nouveaux modes de jeu pour Modern Warfare 2 sont d’ores et déjà en préparation et selon une récente fuite, de nombreux modes très appréciés par la communauté Call of Duty, comme Gun Game, s’apprêteraient à faire leur grand retour.

Tout au long de son existence, le mode multijoueur de Call of Duty a offert aux joueurs de nombreuses options de jeu diverses et variées, et Modern Warfare 2 ne fera pas exception à la règle.

Selon une récente fuite, il semblerait que Modern Warfare 2 va faire revenir de nombreuses options bien connues des vétérans de la franchise.

Pour l’heure, le nouveau titre d’Infinity Ward a déjà présenté aux joueurs les nouveaux modes Prisoner Rescue et Knock Out, en plus d’une tonne de modes en 6v6 ainsi que Ground War/Invasion, mais il semblerait qu’il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg.

Alors que la sortie de Warzone 2 et son mode DMZ approche à grands pas, le célèbre leaker TheGhostOfHope a récemment listé 9 nouveaux modes de jeu qui devraient prochainement venir pimenter le quotidien des joueurs sur Modern Warfare 2.

Reinforce

Drop Zone

Gun Game

Infected

Uplink

Cranked

Cyber Attack

Team Defender

Grind

Les vétérans de la franchise reconnaîtront dès le premier coup d’œil un certain nombre de ces modes, notamment Cyber Attack qui a été introduit dans le Modern Warfare de 2019 et le toujours populaire Gun Game.

Malheureusement, l’auteur de la fuite n’a pas précisé quand ces différents modes pourraient être intégrés à Modern Warfare 2. On peut néanmoins imaginer qu’ils seront tous introduits au compte-gouttes au fil des saisons.