Une fuite lève le voile sur le mode classé de Modern Warfare 2

Une nouvelle fuite concernant les parties classées de Modern Warfare 2 a révélé quelques détails sur ce à quoi le mode pourrait ressembler et ce qu’il devrait inclure.

Alors que Treyarch a récemment confirmé que le mode classé de Modern Warfare 2 n’arriverait qu’en 2023, dévoilant au passage que le mode contiendra des récompenses, un leaderboard des 250 meilleurs joueurs, des statistiques et des divisions basées sur le rang des joueurs, une fuite est d’ores et déjà venue donner un aperçu plus détaillé aux joueurs de ce qui les attend.

Si l’on se fie à cette fuite partagée par CODSploitzImgs sur Twitter, ensuite relayée par Insider Gaming, le mode classé de Modern Warfare 2 devrait être en 4v4 et comprendrait “chaque règle, carte et mode présent dans la Call of Duty League”.

Activision Le mode classé de Modern Warfare 2est attendu courant 2023.

Il permettrait également d’avoir un accès illimité à tous les accessoires non restreints des joueurs tout en verrouillant les objets restreints, en activant le tir allié par défaut. Des bannissements ou des pénalités basées sur l’inactivité, la déconnexion, et le tir allié répété devraient être d’actualité.

Selon Insider Gaming, dans le mode classé les joueurs progresseraient dans des divisions avec différents niveaux en gagnant des “SR”, qui seraient ajustés et pris en compte après chaque match. Les “SR” seraient obtenus en fonction “du winrate, des performances personnelles et de la marge de victoire”. Si un joueur gagne 3 matchs d’affilée, il entrerait dans une “série de victoires” ce qui enflammerait l’emblème de son rang jusqu’à sa prochaine défaite.

En outre, lors du début d’une nouvelle saison, les joueurs devraient tous être rétrogradés à la division en dessous, “le Diamant I étant la division de départ la plus élevée possible”.

Les images partagées par Insider Gaming ont depuis été retirées par Activision Blizzard, toutefois cela ne garantit pas que les informations qui y étaient associées soient exactes. Quoi qu’il en soit, alors que le mode classé est attendu pour 2023 ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit officiellement dévoilé.