Une carte Resurgence est-elle prévue dans Warzone 2 ?

Warzone 2 est la suite du célèbre Battle Royale de CoD, et Al Mazrah va devenir le nouveau théâtre de grandes batailles. Mais Warzone 2 proposera-t-il une carte Resurgence plus petite à sa sortie ? Tout ce que nous savons.

Au cours des premiers mois de Warzone, les joueurs se rendaient chaque jour sur Verdansk afin de s’affronter pour obtenir la victoire.

Plusieurs mois après, les développeurs ont décidé de compléter le répertoire de cartes du jeu en lançant la carte beaucoup plus petite de Rebirth Island. Destinée à des lobbys beaucoup plus petits, Rebirth Island a été la première carte “Resurgence” de Warzone, qui mettait l’accent sur le respawn, contrairement à Verdansk.

Fortune’s Keep a ensuite été une autre carte Resurgence populaire au fil du temps, et avec Warzone 2 qui sera lancé avec la nouvelle map d’Al Mazrah, le jeu va-t-il également être lancé avec une carte Resurgence ? Tout ce que nous savons pour le moment.

Activision Fortune’s Keep sera retirée lors du lancement de Warzone 2.

Warzone 2 aura-t-il une carte Resurgence ?

Activision a confirmé qu’il n’y aura pas de carte Resurgence lors du lancement de Call of Duty : Warzone 2. Pour l’instant, il semble donc que la suite du Battle Royale se concentrera sur la nouvelle carte Al Mazrah.

En outre, Activision a également annoncé que Warzone sera mis hors ligne pour le lancement de Warzone 2 pendant une certaine période. Pendant son changement de nom en Call of Duty : Warzone Caldera, Rebirth Island et Fortune’s Keep seront alors retirés du jeu de façon permanente.

Mais les développeurs ont également ajouté un point intéressant à noter : “Pour les fans des petites cartes de Battle Royale, attendez-vous à des développements passionnants dans Warzone 2.0 au cours des prochaines saisons.“

Les fans de Resurgence ne devraient donc pas trop s’inquiéter, car il est probable que le contenu de Resurgence finira par arriver dans Warzone 2 une fois que tout le monde aura eu l’occasion de s’habituer à la carte Al Mazrah et au nouveau mode de jeu DMZ.

De plus, la rumeur veut que Toys For Bob et Beenox travaillent actuellement sur une nouvelle carte Resurgence dédiée à Warzone 2 pour 2023.