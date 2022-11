Un trésor enfoui sous l’eau d’Al Mazrah a été découvert sur Warzone 2

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

La nouvelle carte Al Mazrah de Warzone 2 contient toutes sortes de lieux et de secrets étranges et merveilleux tels que ce trésor sous-marin caché à l’abri des regards.

L’une des plus grandes différences entre Warzone et Warzone 2, en dehors des éléments évidents comme les nouvelles mécaniques du cercle et le chat de proximité, est le retour de la natation.

Cette mécanique était très présente dans Black Ops 4 qui avait proposé le tout premier Battle Royale de l’histoire de Call of Duty avec Blackout, et c’est maintenant au tour de Warzone 2 de proposer à nouveau cette mécanique de jeu.

Et récemment, par le biais du retour de cette mécanique, le célèbre streamer Ninja a découvert un endroit caché qui renfermait du butin de qualité.

Un trésor sous-marin découvert sur Warzone 2

Le fait de pouvoir nager dans Warzone 2 peut s’avérer très utile pour les joueurs qui cherchent à se cacher des ennemis ou pour simplement passer d’une zone de la carte à une autre.

Mais cette nouvelle mécanique de jeu peut également vous permettre d’obtenir des ressources utiles en partie. Dans une partie à laquelle participaient Ninja, Cloakzy, Timthetatman et CouRageJD, l’équipe est tombée sur un trésor sous-marin.

Alors que CouRage était sous l’eau, ce dernier a eu la bonne surprise de découvrir un trésor abritant 3 plaques d’armure et une frappe de précision.

Cette découverte pourrait ainsi signifier que d’autres trésors sous-marins sont répartis un peu partout sur la carte d’Al Mazrah.