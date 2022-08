Un nouveau problème du masque à gaz dans Warzone rend les joueurs fous

Le masque à gaz de Warzone trouve de nouveaux moyens de tuer les joueurs au lieu de les sauver, et beaucoup sont frustrés par ce nouveau problème.

Bien que la première expérience de battle royale de CoD en soit maintenant à la Saison 4 Reloaded et deux ans après les débuts du jeu, le masque à gaz trouve de nouveaux moyens de semer le trouble.

Pendant longtemps, les fans du jeu ont été pris de panique lorsqu’ils se trouvaient près du gaz avec un masque en leur possession, car ils savaient que si une fusillade s’ensuivait, le système de retrait du masque du jeu pourrait faire déraper le combat rapidement.

Les masques à gaz ont été perfectionnés et améliorés au fil des Saisons, mais un nouveau problème est apparu, qui peut entraîner la mort de joueurs qui n’ont rien fait de mal.

Les masques à gaz posent de nouveaux problèmes dans Warzone

Selon un post Reddit de Warzone, Raven Software “n’arrive pas à gérer le masque correctement”, et c’est une combinaison de problèmes de longue date et d’un nouveau problème.

meme-viewerno dit : “Merci devs, maintenant à chaque fois que je vais dans le gaz, même avec un masque à gaz, je prends un tick de dégâts et je fais un gros son de toux pour que l’ennemi sache exactement où je suis, même si je porte un masque à gaz.” Donc, même si vous prenez les bonnes précautions et que vous portez un masque à gaz, le jeu continue d’enregistrer les dégâts causés par le gaz, ce qui provoque évidemment une toux bruyante et désagréable qui révèle votre position à tous ceux qui se trouvent à proximité.

Il est clair que cela arrive aussi à d’autres personnes, le commentaire le plus liké étant le suivant : “Je suis d’accord ! C’est extrêmement ennuyeux”

Un autre utilisateur a ajouté : “Mec, il y a deux jours, je suis resté intentionnellement dans le gaz pour que mon opérateur se mette le masque et que je puisse tirer sur les gens qui courent dans la zone depuis l’intérieur du gaz. J’ai décidé d’entrer dans la zone et de me battre, mais dès que je suis en dehors du gaz, le masque se met et je perds la fusillade.”

Avec la nouvelle option de basculement du masque à gaz, les décès causés par cet équipement erratique pourraient enfin prendre fin.