Un joueur de Modern Warfare 2 a imaginé une nouvelle UI et elle est parfaite

Alors que la communauté Call of Duty continue de réclamer une nouvelle interface utilisateur pour Modern Warfare 2, un joueur a pris le pari de la revoir complètement et le moins que l’on puisse dire, c’est que son travail a fait l’unanimité.

Après de longues semaines d’attente, Modern Warfare 2 a enfin fait ses débuts le 28 octobre, permettant aux joueurs du monde entier de découvrir ce que ce nouveau Call of Duty a à offrir.

Bien que ce nouvel opus ait connu le lancement le plus réussi de la franchise, il y a néanmoins quelques ombres au tableau. De nombreuses voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour critiquer les nombreux bugs, la présence de tricheurs ou encore l’interface utilisateur “maladroite” du jeu, que certains considèrent comme étant la pire de la licence.

En effet, l’interface utilisateur de Modern Warfare 2 comporte des menus horizontaux que les joueurs trouvent peu intuitifs et difficiles à parcourir. En conséquence, il leur faut un certain temps pour atteindre leur but. Si bien que beaucoup réclament depuis la bêta la refonte de l’UI.

Depuis peu des rumeurs circulent suggérant qu’Infinity Ward travaille sur une nouvelle interface. Alors que la communauté Call of Duty rêve de ce que la refonte pourrait donner, un joueur est passé à l’action, présentant une interface idéale.

Un joueur de Modern Warfare 2 propose une nouvelle interface utilisateur “parfaite”

Un internaute, “itsharris0n”, a partagé sur Reddit une capture d’écran de son remaniement de l’interface utilisateur de Modern Warfare 2. Elle présente un design plus familier que les joueurs reconnaîtront sans nul doute.

Le menu de l’image montre une liste d’options de mode de jeu sur le côté gauche de l’écran et des défis quotidiens sur le côté droit. En haut de l’écran, on trouve des onglets pour les armes, les opérateurs, le Passe de combat, etc …

En moins de 24 heures, sa publication a reçu plus de 3200 votes positifs, les joueurs ne tarissant pas d’éloges sur cette interface. Un internaute a souligné que le design était sensiblement le même que dans Modern Warfare, “mais c’était parfait donc bien joué”.

Cette refonte s’inspire en effet de cet opus, tout en incorporant des éléments du design de Modern Warfare 2. Puisqu’il présente tous les éléments sur un seul écran principal, il n’est donc pas nécessaire de faire défiler l’écran vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Dans les commentaires de nombre internautes ont affirmé que itsharris0n devrait être engagé par Activision pour travailler sur le jeu. Reste à voir, si une refonte voit bel et bien le jour, si elle emballera autant la communauté Call of Duty.