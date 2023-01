Un joueur a conçu la parfaite interface pour Modern Warfare 2 et Warzone 2

L’une des plaintes les plus récurrentes au sujet de Warzone 2 et de Modern Warfare 2 concerne l’interface utilisateur, qui est loin d’être au goût des joueurs. Cependant un joueur pourrait avoir trouvé la parfaite alternative.

De nombreux vétérans de la franchise ont trouvé que l’interface utilisateur de Warzone 2 et Modern Warfare 2 était parfois déroutante, qu’il n’était pas facile de naviguer entre les différents modes de jeu et qu’elle pourrait être bien plus simple, à l’image des précédents opus.

Il faut dire que pour atteindre son but il est nécessaire de naviguer à travers plusieurs menus d’une façon qui fait davantage penser à un service de streaming qu’à celui d’un jeu vidéo, un constat qui n’est guère surprenant quand on sait qu’un certain nombre de designers de Hulu ont rejoint Activision.

Alors que depuis un certain temps des rumeurs circulent suggérant qu’Infinity Ward travaille sur une nouvelle interface, c’est toujours le silence radio du côté des développeurs. Alors que la communauté Call of Duty rêve de ce qu’une refonte pourrait donner, un joueur est passé à l’action, présentant une interface plus fluide, plus compréhensible et plus conforme à l’expérience des opus précédents.

Une interface pour Modern Warfare 2 et Warzone 2 qui met l’eau à la bouche

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Harrison Makes Things a rendu les playlists visibles sur un seul écran, facile à faire défiler. Le menu donne accès à une liste d’options de mode de jeu sur le côté gauche de l’écran et des défis quotidiens sur le côté droit. En haut de l’écran, on trouve des onglets pour les armes, les opérateurs, le Passe de combat, etc …

“Ma philosophie tout au long du projet a consisté à conserver la sensation et d’utiliser les outils de design que nous avons actuellement, mais en rendant le tout plus intuitif et accessible”, a-t-il déclaré.

“Cette création verticale d’une classe est légitimement bouleversante parce que c’est exactement ce que nous devrions avoir”, a déclaré un joueur dans les commentaires, tandis qu’un autre a ajouté que “C’est dix fois mieux que ce que nous avons actuellement.”

Reste à voir si, comme différentes fuites l’ont suggéré, une refonte de l’interface utilisateur va bel et bien voir le jour, et si c’est le cas, si elle emballera autant la communauté Call of Duty que celle-ci.