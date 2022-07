Un fusil d’assaut défie le NZ-41 sur Warzone

Bien que les conséquences du récent nerf du NZ-41 ne se ressentent pas encore sur Warzone, les joueurs ont commencé à lui chercher un remplaçant digne de ce nom et le candidat idéal semble être un autre fusil d’assaut de Vanguard.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fusils d’assaut et les mitraillettes ont plus que jamais la cote sur Warzone. Au grand dam de nombreux joueurs, le nerf des snipers leur a laissé le champ libre et maintenant, il semble être impossible de s’en débarrasser.

Lire aussi – La méta actuelle de Warzone rend fous les joueurs

En effet d’un qu’un fusil d’assaut ou une mitraillette de Vanguard se fait nerf, un autre prend sa place et ainsi de suite. Après la chute du STG44, le NZ-41 s’est fait une place au soleil, et à présent qu’il a été nerf à son tour, un autre fusil d’assaut pourrait bien le remplacer et prendre à son tour la tête du classement.

Advertisement

En effet, bien que le NZ-41 ne montre pas encore de signes de faiblesse, beaucoup pensent que son récent nerf a signé son arrêt de mort et ils ne comptent pas attendre sa chute pour lui trouver une alternative.

Alors que la communauté scrute le classement des armes les plus populaires à la recherche de ce fameux remplacement, il semble être déjà tout trouvé.

Le KG M40 en passe de devenir le nouveau roi de Warzone ?

Aux yeux de plusieurs créateurs de contenu, un autre fusil d’assaut de Vanguard serait le candidat idéal pour remplacer le NZ-41, le KG M40. Cette arme a fait son apparition sur Warzone au cours de la Saison 2, mais elle n’a pas réussi à s’imposer dans la méta.

Advertisement

Néanmoins, selon le créateur de contenu IceManIsaac, ce fusil d’assaut sous-estimé pourrait enfin avoir l’occasion de briller. Il affirme qu’il ne passera pas inaperçu encore très longtemps, car à présent avec la bonne classe il peut rivaliser avec le NZ-41.

“L’élément clé de cette classe par rapport au NZ-41 est un recul moindre, une meilleure vitesse de balle et un TTK comparable”, a-t-il déclaré.

Bouche : Silencieux MX

Silencieux MX Canon : Reisdorf 720 mm couverture

Reisdorf 720 mm couverture Lunette : PU 3-6x SVT-40

PU 3-6x SVT-40 Crosse : VDD 22G rembourrée

VDD 22G rembourrée Accessoire canon : M1930 Strife Incliné

M1930 Strife Incliné Chargeur : Chargeur à tambour de 60 cartouches de 8 mm Klauser

Chargeur à tambour de 60 cartouches de 8 mm Klauser Poignée arrière : Poignée en polymère

Poignée en polymère Type de munitions : Allongées

Allongées Atout 1 : Poignée ferme

Poignée ferme Atout 1 : Chargé à bloc

Le KG M40 a également attiré l’attention de JGOD, le spécialiste des statistiques de Warzone, qui a déclaré que le recul de l’arme en fait l’une des armes les plus faciles à utiliser pour les combats à distance.

Advertisement

Au cours de la Saison 4, le KG M40 a vu ses dégâts minimums augmenter de 24 à 26. L’intensité de son recul a été ajustée et plusieurs de ses accessoires ont été améliorés.

Depuis le patch du 30 juin, il a gagné quelques places dans le classement, avec un pickrate, un K/D et un winrate revus à la hausse. Reste à voir si la tendance va se poursuivre.