Un frustrant bug de Warzone 2 shadowban les joueurs après 10 kills

Les joueurs de Warzone 2 ont récemment signalé un bug majeur qui les déconnecte de leurs parties et shadowban ensuite après avoir éliminé 10 personnes.

Depuis le lancement de Warzone 2, les joueurs sont constamment confrontés à de nombreux bugs et problèmes en tout genre.

Mais récemment, un tout nouveau bug vient déconnecter les joueurs des parties et les bannit ensuite après qu’ils aient éliminé 10 personnes.

Jake Lucky a publié sur Twitter un message mettant en évidence ce nouveau bug de Warzone 2, montrant un clip d’un joueur qui atteint 10 kills, puis qui est soudainement déconnecté du jeu et apparemment shadowban.

D’autres personnes se sont également exprimées dans les commentaires. Il ne s’agit donc pas d’un cas isolé, mais bien d’un bug qui touche de nombreux joueurs.

Un joueur a notamment déclaré que ce bug “se produit depuis un certain temps” tandis qu’un autre a révélé “Je vis cela littéralement tous les jours et je ne peux plus attendre, ils doivent corriger cela dès que possible“.

Le streamer et créateur de contenu, IceManIsaac, a également signalé ce problème par le biais d’un clip dans lequel il se fait déconnecter d’une partie alors qu’il venait d’atteindre 10 kills.

C’est évidemment un problème extrêmement frustrant, car obtenir 10 kills n’est pas la chose la plus facile pour tout le monde, et donc le fait qu’il y ait une “chance” que vous soyez déconnecté du jeu voire même shadowban par la suite est vraiment dévastateur.

Espérons donc que les développeurs parviendront à corriger ce bug au plus vite, d’autant plus que les joueurs devront attendre un certain temps jusqu’à l’arrivée de la mise à jour de la saison 2.