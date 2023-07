Un “contre secret” à l’atout Fantôme est arrivé dans Warzone

La mise à jour Rechargée de la saison 4 de Warzone 2 a totalement réintroduit l’atout Œil de lynx dans la méta du jeu puisqu’il est maintenant parfait pour contrer les utilisateurs de Fantôme.

Raven Software avait retiré l’atout Œil de lynx en janvier à cause d’un bug qui rompait l’équilibre du jeu. Les joueurs voyaient involontairement les positions ennemies et la direction qu’ils regardaient sur la mini-carte pendant les balayages du radar. Cela a conduit certains à abuser du bug pour prendre le dessus sur leurs adversaires.

Cependant, les développeurs se sont engagés à équilibrer cet atout afin de ramener à une date ultérieure. Œil de lynx est alors revenu lors de la saison 3, mais les joueurs ne pouvant choisir qu’un seul atout ultime, Alerte Maximale et Fantôme étaient des atouts bien plus attrayants.

Cependant, avec la récente mise à jour Rechargée de la saison 4, les joueurs vont certainement devoir reconsidérer Œil de lynx.

Les développeurs de Warzone 2 offrent un contre à l’atout Fantôme

L’atout Fantôme rend les joueurs indétectables par les drones et capteurs cardiaques. Et jusqu’à présent, il n’y avait pas vraiment de moyen de contrer cet atout. Raven Software l’a donc noté et a alors repensé l’atout Œil de lynx en opposition directe à Fantôme.

Par le biais d’un simple changement, Œil de lynx permet maintenant de révéler la position d’un ennemi qui utilise Fantôme grâce à un drone.

Raven Software a expliqué le raisonnement derrière ce changement : “Nous voulons fournir un contre puissant à Fantôme afin d’offrir plus de variété dans les affrontements du Battle Royale et ouvrir plus de styles de jeu.“

Ainsi, non seulement Œil de lynx zoome sur la mini-carte et révèle la direction d’un ennemi pendant les balayages du drone, mais maintenant, il permet d’exposer les joueurs utilisant Fantôme.

Si vous êtes curieux de connaître la liste complète des modifications apportées lors de la mise à jour Rechargée de la saison 4, consultez alors le patch note complet.