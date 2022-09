Un chat de proximité permanent sera disponible dans Warzone 2

Lors du Call of Duty Next, Infinity Ward a révélé que dans Warzone 2 les joueurs auront droit à un chat de proximité permanent, semblable à celui de H1Z1.

La communauté Call of Duty a eu un premier aperçu du gameplay de Modern Warfare 2 et de Warzone 2.0 lors du Call of Duty Next qui s’est déroulé le 15 septembre.

L’événement a révélé une pléthore d’informations sur les prochains titres, dont les changements concernant le système d’armurerie, le nouveau système d’atouts, de nouveaux modes et même la nouvelle carte de Warzone, Al Mazrah.

Bien sûr, Warzone 2.0 ne se contente pas d’une nouvelle carte, de nombreux changements vont être apportés au battle royale, de quoi proposer aux joueurs une nouvelle expérience plus immersive et plus sociale. L’une de ces nouvelles fonctionnalités est le chat de proximité permanent, qui permet aux joueurs d’entendre tout au long de la partie les autres joueurs qui utilisent leur micro lorsqu’ils sont à proximité.

Cette fonctionnalité a été utilisée dans de nombreux jeux tels que H1Z1 et Escape from Tarkov, et elle sera probablement disponible dans le mode DMZ de Warzone 2.

La fonction de chat de proximité ouvre définitivement la voie à des échanges hilarants dans Warzone 2, où les joueurs pourront discuter avec leurs adversaires au cours d’affrontements.

Le chat de proximité sera par défaut toujours activé, sauf si le joueur choisit de désactiver la fonctionnalité dans les paramètres. Il est essentiel de pouvoir la désactiver, car elle pourrait ruiner différentes stratégies en alertant les ennemis proches tandis que l’escouade se met d’accord sur la marche à suivre.

Si certains joueurs ont accueilli la nouvelle avec elle sourire, d’autres ont souligné qu’elle aurait besoin d’être retravaillée avant la sortie du jeu, car lors du Call of Duty Next, des joueurs ont déclaré que cette fonctionnalité n’était qu’une “folie”, avec des “bruits forts”.

Il faudra attendre le lancement de Warzone 2.0, le 16 novembre 2022, pour voir ce que donnera cette fonctionnalité dans le feu de l’action.

Pour l’heure on ignore si elle sera disponible dans le mode multijoueur de Modern Warfare 2, car rien n’a été mentionné à ce sujet lors du Call of Duty Next, mais la bêta devrait en révéler davantage.