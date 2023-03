Un audio volontairement mauvais sur Warzone 2 ? Un youtubeur en est convaincu

Alors que la qualité de l’audio de Warzone 2 a longtemps été critiquée par les joueurs, un youtubeur est venu ajouter de l’huile sur le feu en prétendant que les développeurs rendent intentionnellement les bruits de pas moins audibles, sans raison apparente.

Entre les crashs, la latence, les bugs à foison, sans parler des tricheurs, la version 2.0 du battle royale d’Activision n’est pas sans problèmes. Comme si cela ne suffisait pas, au grand dam des joueurs, l’audio de Warzone 2 laisse sérieusement à désirer alors qu’il s’agit d’un élément crucial. D’autant plus que le problème ne date pas d’aujourd’hui.

Non seulement l’audio de Warzone 2 est source de discorde depuis son lancement en novembre dernier, mais le battle royale original a également été critiqué à de nombreuses reprises pour les mêmes raisons. Par conséquent, les joueurs ont eu droit à de nombreuses mises à jour au fil des mois et des années, apportant ça et là différents ajustements, sans pour autant régler le problème.

Selon un créateur de contenu, TheTacticalBrit, il se pourrait que les développeurs rendent intentionnellement les bruits de pas difficiles à entendre, plutôt que de faire le contraire et de les corriger.

Des bruits de pas volontairement trop faibles sur Warzone 2 ?

Le créateur de contenu a expliqué spécifiquement pourquoi il est parfois extrêmement difficile d’entendre des bruits de pas, même si un ennemi est en train de sprinter près de vous. Il a pris un clip comme exemple, dans lequel le joueur se fait tirer dessus par derrière alors que 3 joueurs ennemis sprintent bruyamment à proximité.

Un problème qui selon le youtubeur s’explique par le système de son du jeu qui a tendance à réduire la puissance d’un signal audio dès qu’un autre signal entre en scène et à le rétablir par la suite. Le jeu étant composé de nombreux sons différents, c’est le jeu qui choisit quel son sera plus fort que les autres à un moment donné.

Le volume et la direction du son dépendent de sa source dans le jeu. S’il y a une frappe aérienne au loin, le son sera faible et proviendra du nord. Le problème aux yeux du youtubeur, c’est que le battle royale vise une parfaite immersion et donc un son relativement réaliste. Dans sa vidéo, TheTacticalbrit montre plusieurs exemples de tirs d’armes à feu, de fumigènes, de véhicules et de missiles se produisant à proximité ou au loin et masquant le bruit des pas.

Comme le souligne le youtubeur, Warzone 2 donne la priorité au fait que le joueur entende les killstreaks, les combats en cours, plutôt que les bruits de pas. Bien que la façon dont le problème pourrait être résolu ne soit pas claire, TheTacticalbrit a affirmé qu’il s’agissait d’une “solution de facilité” pour les développeurs.