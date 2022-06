Ou trouver les cartes d’accès dorées dans Warzone et ouvrir les coffres secrets

more

Il ne vous restera plus qu’à looter votre butin bien mérité.

Les coffres des mercenaires valent la peine d’être visités, mais comment y accéder ? Eh bien, c’est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît à condition d’avoir une carte d’accès.

À notre connaissance, trouver une carte d’accès dorée ne peut se faire que de trois manières différentes et il faut beaucoup de chance.

Ces consommables optionnels sont la clé de l’ouverture des coffres de mercenaires et en trouver une devrait être l’un de vos objectifs pendant une partie.

Les cartes d’accès dorées sont un objet que l’on peut obtenir dans Call of Duty: Warzone et que les joueurs doivent trouver quelque part dans Caldera.

Outre le “retour des zombies”, les changements massifs apportés au son du Goulag et la réapparition des avions de chasse, les coffres de mercenaires sont également de nouveaux ajouts au jeu. Les joueurs de Warzone peuvent y accéder pour obtenir un butin incroyable et nous allons vous montrer comment faire.

Les coffres sont revenus dans Warzone une fois de plus grâce à la Saison 4 et, alors que toute l’attention est tournée vers la nouvelle carte Bonne Fortune, Caldera a maintenant quelques tours dans son sac.

by Martin Thibaut