Trois nouvelles maps Zombies seraient prévues dans Black Ops 6

Un leaker bien connu de la communauté Call of Duty affirme que plusieurs nouvelles maps Zombies sont encore prévues pour Black Ops 6, et que la sortie de Call of Duty 2025 ne marquera pas la fin de ces ajouts.

Depuis le lancement de Black Ops 6, les joueurs du mode Zombies ont été particulièrement gâtés. Les cartes de lancement Terminus et Liberty Falls ont rencontré un succès immédiat, rapidement suivies par Citadelle des morts et The Tomb lors des Saisons 1 et 2.

Cela équivaut déjà au nombre total de cartes présentes dans Black Ops Cold War à la fin de son cycle de vie, ce qui pourrait laisser penser que Treyarch allait lever le pied. Mais une nouvelle fuite suggère que ce n’est que le début.

Une fuite révèle trois nouvelles maps Zombies à venir dans BO6

D’après le leaker réputé TheGhostOfHope, trois autres maps Zombies seraient en préparation pour Black Ops 6, portant le total à sept cartes d’ici la fin de son cycle de vie. Jusqu’à présent, Treyarch a sorti une carte par saison, mais si cette fuite s’avère exacte, cela signifie qu’une saison se passera probablement sans nouvelle map.

Malheureusement, aucun détail n’a encore filtré sur l’apparence ou le gameplay de ces nouvelles cartes. Cependant, on peut s’attendre à un mélange de tailles et de styles. Terminus et Citadelle des morts sont des cartes vastes qui encouragent l’exploration, tandis que Liberty Falls et The Tomb offrent des expériences plus rapides et compactes.

Les maps Zombies de BO6 pourraient revenir dans Call of Duty 2025

Ce n’est pas la seule information excitante de cette fuite. Le leaker affirme également que, pour la première fois dans l’histoire de Call of Duty, toutes les cartes Zombies de Black Ops 6 pourraient être transférées dans Call of Duty 2025, qui se déroulerait également dans l’univers de Black Ops.

Traditionnellement, les maps Zombies sont exclusives à chaque opus, à l’exception de quelques remakes occasionnels. Mais il semblerait que Terminus et les six autres cartes pourraient avoir droit à une seconde vie avec l’arrivée du nouveau CoD plus tard cette année.

Il reste à voir si de nouvelles cartes Zombies seront disponibles dès le lancement de Call of Duty 2025, mais au minimum, il semble que les joueurs pourront revisiter les easter eggs de The Tomb et Citadelle des morts avec un tout nouvel arsenal.