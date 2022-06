Ce tricheur de Warzone se fait humilier de façon hilarante

Jouer contre des tricheurs dans Warzone peut être extrêmement frustrant. Cependant, TimTheTatman a donné à un hacker un goût de sa propre médecine en le trollant en retour.

Raven Software a introduit un anticheat appelé RICOCHET au début de Caldera en décembre. Les tricheurs, malheureusement, arrivent pour la plupart à contourner le système, mais plusieurs mises à jour, comme la fonction de “désarmement”, rendent aujourd’hui la triche beaucoup plus difficile.

Dans un excellent exemple de RICOCHET fonctionnant correctement, le créateur de contenu CoD TimTheTatman a “trollé” un tricheur pendant un match Caldera,

TimTheTatman “troll” un tricheur dans Warzone

Dans la vidéo ci-dessous, un hacker tente de tirer sur TimTheTatman, mais ne peut faire aucun dégât, car RICOCHET soupçonne une activité suspecte.

Cette fonctionnalité s’appelle Damage Shield et, dans un blog, les développeurs de Call of Duty ont déclaré : “Si vous vous faites tirer dessus et que vous voyez votre santé diminuer lentement, vous savez qu’il y a probablement un tricheur à l’autre bout du fusil. Le tricheur gaspille à son tour des munitions et finit par se rendre compte qu’il a été détecté.”

Le streamer a immédiatement compris que le joueur était un hacker et l’a poursuivi pour s’amuser un peu à ses dépens.

TimTheTatman a dit “tu n’as pas appris ta leçon. RICOCHET fonctionne mon pote. Tu ne peux plus nous pirater. Ce n’est pas Verdansk maintenant, nous avons dépassé cette époque.”

I had to troll this hacker🤣 pic.twitter.com/arkDbXSs9J — timthetatman👑 (@timthetatman) June 23, 2022



TimTheTatman a poursuivi en disant “Je vais te jeter” et a ensuite exécuté le hacker de façon hilarante en le projetant contre le mur.

Les fans seront ravis de voir Ricochet envfin faire son travail en empêchant correctement les tricheurs d’affecter le résultat d’un match.