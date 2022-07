Tricher avec sa caméra en live sur Warzone devient encore plus facile

more

Et bien évidemment, cela vient également totalement nuire les streamers légitimes de Warzone qui n’utilisent pas de hacks afin d’obtenir un avantage injuste.

Bien sûr, ces tricheurs peuvent toujours être signalés dans le jeu, mais il est maintenant plus difficile de s’en rendre compte lors d’un live.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, il est maintenant possible de superposer les images de sa caméra (webcam) afin de masquer ses actions réelles à l’écran.

Si les populaires aimbot et wallhack ne vous suffisaient pas, ce nouveau hack vient de remporter la palme.

Et récemment, une vidéo YouTube a révélé un nouveau processus très simple qui permet de tricher tout en montrant son écran à la caméra.

Mais il n’est pas rare que certains tricheurs se donnent parfois beaucoup de mal pour cacher leurs hacks aux regards indiscrets.

Et fréquemment, certains tricheurs affichent même leurs logiciels de hack à un large public, allant souvent jusqu’à les montrer en live.

Un nouveau hack Warzone a récemment été découvert, et celui-ci est assez vilain puisqu’il permet de dissimuler la triche en plein live même avec une caméra braquée sur l’écran.

by Ludovic Quinson