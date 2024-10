Treyarch promet de modifier les cartes et le HUD du Zombies de Black Ops 6

Certains fans du mode Zombies de Black Ops 6 ont été déçus par ce qu’ils ont vu lors de l’événement CoD NEXT, mais Treyarch a pris en compte les retours de la communauté et a annoncé quelques changements.

Les fans de Call of Duty ont adoré le premier trailer cinématique de Liberty Falls, qualifiant la nouvelle carte Zombies de véritable “chef-d’œuvre”. Cependant, après avoir vu le gameplay officiel lors du CoD NEXT, le 28 août, certains ont commencé à craindre que Black Ops 6 ait “ruiné” ce mode de jeu.

Certains joueurs ont estimé que la carte semblait fade et peu intéressante. Ils ont également souligné que l’ajout d’armures, la possibilité d’utiliser des équipements dès le début d’une partie et les exfiltrations semblaient davantage s’adresser aux joueurs occasionnels.

Les fans ont également exprimé des plaintes concernant le HUD, en particulier les barres de santé des ennemis et d’autres éléments encombrants qui, selon eux, nuisent à l’immersion.

Lors du dernier Call of Duty Podcast, Miles Leslie, directeur créatif chez Treyarch, a alors précisé que Liberty Falls, la carte que tout le monde a vue à CoD NEXT, était encore en développement. Il a déclaré : “Le ton visuel, l’ambiance et les sensations ont été rendus un peu plus sombres que ce que les gens ont vu au CoD NEXT.“

Leslie a également confirmé qu’il existe des éléments atmosphériques que les joueurs n’ont pas pu voir lors de l’événement. Pour répondre aux critiques concernant la difficulté supposée trop faible du mode Zombies dans Black Ops 6, il a expliqué que Liberty Falls est conçue pour être une carte plus petite, plus accessible, comparée à Terminus.

Mais Activision ne s’arrête pas là. Selon CharlieIntel, “certains éléments du HUD du mode Zombies vont également être modifiés” en réponse aux retours des joueurs, et des détails officiels sur ces ajustements seront bientôt partagés avant le lancement de Black Ops 6.

Même si ces changements ne vont pas convenir à tout le monde, les joueurs peuvent toujours passer la majeure partie de leur temps sur Terminus. Par ailleurs, le podcast Call of Duty a confirmé que Black Ops 6 comporterait une autre carte Zombies d’ici la fin de l’année, ce qui constituerait une autre alternative.