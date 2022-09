Toutes les cartes de Modern Warfare 2 qui ont été confirmées

Il est encore trop tôt pour savoir avec précision ce à quoi le prochain Call of Duty va ressembler, mais les différentes cartes de Modern Warfare 2 qui ont été confirmées jusqu’à présent permettent d’avoir un bon aperçu.

Grâce au Call of Duty Next, les joueurs ont eu droit à un premier aperçu du nouveau système d’armurerie, du système d’atouts et de la perspective à la troisième personne de Modern Warfare 2. Auparavant, les développeurs avaient révélé la carte du Grand Prix de Marina Bay, mais les joueurs étaient impatients de découvrir les autres cartes du jeu.

Heureusement, les développeurs ont fourni une pléthore de nouvelles informations sur les cartes qui devraient débarquer dans Modern Warfare 2, dont certaines seront accessibles dès la bêta.

Cartes 6v6 de Modern Warfare 2 qui ont été confirmées

Cette année, les principales cartes multijoueur ont été conçues spécifiquement pour le jeu en 6v6. Cela devrait se traduire par une expérience simplifiée qui mènera à un jeu intuitif. Jusqu’à présent, 5 cartes principales ont été confirmées pour Modern Warfare 2, à savoir :

Museum de Valderas – Bêta

Farm 18 – Bêta

Mercado Las Almas – Bêta

Breenbergh hotel – Bêta

Marina Bay Grand Prix

La carte Museum est l’une des plus grandes cartes principales de Modern Warfare 2, elle permettra aux joueurs de s’affronter au cœur d’un musée espagnol, mais aussi à l’extérieur. Elle sera d’ailleurs l’une des 4 cartes 6v6 que les joueurs pourront découvrir pendant la bêta.

La carte Marina Bay Grand Prix a été dévoilée le 7 août. Le circuit s’inspire du circuit de Marina Bay du Grand Prix de Singapour. Les joueurs pourront l’expérimenter lors de la bêta.

Mercado Las Almas quant à elle emmènera les joueurs dans un marché du Mexique. Au cours de la bêta de Modern Warfare 2, les joueurs pourront voir ce que vaut cette carte plus petite, qui promet des affrontements chargés d’adrénaline.

Activision La carte Mercado Las Almas de Modern Warfare 2

L’hôtel Breenbergh est situé aux Pays-Bas, dans le centre d’Amsterdam. Tout comme le musée, l’hôtel Breenbergh comprendra des zones intérieures et extérieures. Pendant la bêta de Modern Warfare 2, auront l’occasion de voir de plus près le mélange d’architecture néo-gothique et art nouveau que l’hôtel présente.

Bien que nous ne connaissions pas encore le cadre de la carte Farm 18, celle-ci devrait offrir une bonne dose d’action. La carte devrait mettre à l’épreuve les capacités sensorielles des joueurs, car le centre d’entraînement a été conçu pour des exercices de combat éreintants.

Les cartes de bataille qui ont été confirmées

Baie de Sariff

Sa’id

Outre les cartes 6v6, Modern Warfare 2 proposera également des cartes plus grandes. Ces cartes spécifiques partageront des points d’intérêt avec la nouvelle carte de Warzone 2.

Sariff Bay amènera les joueurs dans un village de pêcheurs où ils pourront explorer les eaux environnantes et bénéficier de la toute nouvelle mécanique de nage.

Quant à Sa’id, elle a été conçue pour les combats urbains et combine différents éléments de gameplay.