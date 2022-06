Tout savoir sur la Saison 4 de Warzone : dates, nouvelle map, Caldera…

La Saison 4 de Warzone Pacific sera la prochaine mise à jour majeure du battle royale de Call of Duty, avec beaucoup de nouveau contenu.

Cela fait déjà 7 mois que Warzone a plongé dans le Pacifique avec l’intégration de Call of Duty: Vanguard en décembre 2021 et nous arrivons déjà à la quatrième saison. Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone se profile à l’horizon, nous avons déjà une partie du contenu qui prévu dans cette future mise à jour.

À la suite d’un énorme crossover avec King King et Godzilla qui a reçu des avis mitigés de la communauté, le prochain patch va essayer de distraire les joueurs de la prochaine sortie de Warzone 2.0.

Advertisement

Date de sortie de la Saison 4 de Warzone Pacific

C’est désormais official, la Saison 4 fera ses débuts le mercredi 22 juin 2022.

C’est la ruée vers l’or 🏆 La saison Mercenaires commence le 22/06/22. pic.twitter.com/cJxRVS61Je — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 15, 2022

La nouvelle carte Bonne Fortune de Warzone Pacific

À l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison, Activision a levé le voile sur la prochaine carte, Bonne fortune.

C’est ici que la magie opère ✨ Faites une visite VIP et profitez du luxe, de la somptuosité et du butin de la nouvelle carte #Warzone à haute intensité : Bonne Fortune. pic.twitter.com/CW6A2usk9g — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 14, 2022

Découvrez Bonne Fortune, la nouvelle carte #Warzone Résurgence, où la quantité de danger et d’action n’a d’égal que ses richesses 💰🏆💥 Prochainement 🌴. pic.twitter.com/aKClv7gaTm — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 14, 2022

Des changements sur Caldera de Warzone Pacific

Nous n’avons encore pas beaucoup d’informations à ce sujet mais nous nous attendons à quelques changements sur la carte principale du Battle Royale.

On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la révélation de la Saison 4 avec la feuille de route et encore bien plus d’informations sur la suite de Call of Duty: Warzone Pacific !