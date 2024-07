Tous les changements d’atouts de la Saison 5 de MW3

La Saison 5 de Modern Warfare 3 introduit une longue liste de modifications des atouts qui influenceront le choix de votre gilet à l’avenir.

Il existe 12 gilets différents dans le mode multijoueur de MW3, et chacun d’entre eux, à l’exception du gilet d’infanterie, a reçu un buff dans la Saison 5.

Sledgehammer Games a ajouté de nouveaux atouts ou emplacements pour l’équipement à chaque gilet, modifiant ainsi la façon dont vous mélangez et assortissez vos classes.

Chaque buff comble un vide qui auparavant dissuadait les joueurs d’utiliser un gilet ou les empêchait d’atteindre leur plein potentiel. Bien que ces changements profitent à tous les gilets, certains se révèlent plus intéressants que d’autres après la mise à jour.

Tous les changements d’atouts de la Saison 5 de Modern Warfare 3

Activision

Voici une liste de tous les changements d’atouts apportés par la Saison 5 de MW3 :

Gilet d’ingénieur Ajout d’un emplacement pour équipement mortel.

Gilet d’artilleur Ajout d’un emplacement d’atout pour les bottes.

Gilet de démolition Ajout d’un deuxième emplacement d’atout pour l’équipement.

Gilet de contrôle de communications Ajout d’un emplacement pour l’équipement tactique.

Gilet de surarmement Ajout d’un emplacement pour l’amélioration de combat.

Gilet de ninja Ajout d’un emplacement d’atout pour les gants.

Gilet d’assassin Ajout d’un emplacement pour l’amélioration de combat.

Gilet d’homme de main Ajout d’un équipement mortel supplémentaire à l’emplacement équipé.

Gilet de contrôle de mission Ajout d’un emplacement d’atout pour les bottes.

Gilet d’assaut modulaire Ajout d’un deuxième emplacement d’atout pour l’équipement.

Gilet de compression Ajout d’un emplacement pour l’équipement tactique.



Le meilleur gilet à utiliser dans la Saison 5 de Modern Warfare 3

Le gilet d’ingénieur est la meilleure option dans la Saison 5. Ce gilet était déjà l’un des plus utiles, mais cette mise à jour ajoute un emplacement pour l’équipement mortel, ce qui signifie que les joueurs peuvent désormais transporter un couteau de lancer, des thermites ou tout autre objet de leur choix.

Contrairement à d’autres gilets, le gilet d’ingénieur n’est pas très restrictif en termes de retrait d’autres emplacements. Il accorde un équipement tactique supplémentaire, recharge les améliorations de combat plus rapidement, et localise l’équipement ennemi, les améliorations de combat et les séries d’éliminations à travers les murs pour votre équipe.

Si le gilet d’ingénieur ne vous convient pas, le gilet d’artilleur est beaucoup plus viable maintenant que les joueurs peuvent équiper des Bottes tout en l’utilisant. La capacité de transporter deux armes principales tout en ayant des pas silencieux est un changement radical et vaut la peine d’être essayée.

Par ailleurs, le gilet de ninja, qui élimine les bruits de pas et réapprovisionne les shurikens et les couteaux toutes les 25 secondes, permet désormais aux joueurs d’utiliser des gants. Ce changement est significatif, car les gants d’artilleur permettent de les lancer plus rapidement.

En conclusion, ces changements apportent une nouvelle dynamique aux choix d’équipement et aux stratégies à adopter dans le mode multijoueur, rendant chaque gilet plus polyvalent et adapté à différents styles de jeu. Assurez-vous d’explorer ces options pour optimiser vos performances dans la Saison 5 de MW3.