Tous les changements apportés sur Caldera pour la saison 4 Warzone

La saison 4 de Warzone arrive le 22 juin, avec la toute nouvelle carte Bonne Fortune de style Resurgence. Mais ce n’est pas tout, puisque les développeurs ont révélé les changements majeurs qui seront apportés à Caldera dans le cadre de cette nouvelle saison.

Caldera a connu d’importants changements depuis son arrivée en décembre 2020. Avec l’introduction des ballons de redéploiement, du système de transport souterrain, de la refonte de l’éclairage et des nouveaux emplacements, la carte est presque totalement différente de ce qu’elle était au lancement.

Et si l’essentiel du battage médiatique de la saison 4 concerne la nouvelle carte Bonne Fortune, Raven Software ne va pas pour autant laisser Caldera de côté.

Alors qu’il discutait de la saison 3 avec CharlieIntel, Ted Timmins, le directeur de Warzone, a annoncé que la saison 4 apporterait “l’un des plus grands changements que Caldera ait connus depuis le lancement“.

Découvrez donc sans plus attendre tous ces changements en détail.

Les changements apportés sur Caldera pour la saison 4 de Warzone

À l’occasion d’un communiqué publié le 20 juin, les développeurs de Warzone ont présenté des détails précis sur tous les changements à venir dans Caldera, avec notamment le retour d’un lieu apprécié des fans de Verdansk.

Vous pouvez consulter la carte complète de Caldera pour la saison 4 et les changements à venir ci-dessus.

Storage Town

Les joueurs ont rapidement remarqué que l’emblématique emplacement Storage Town de Verdansk est maintenant visible au sud-ouest de Mines, remplaçant les ruines anciennes qui s’y trouvaient auparavant.

Cet emplacement reste en grande partie intact avec la façon dont les joueurs s’en souviennent sur Verdansk, mais il y a quelques changements. Par exemple, “parce qu’elle est construite sur le flanc d’une colline, cette version de Storage Town offre des lignes de vue solides sur les zones adjacentes, plutôt que d’être coincée entre une structure massive de piscine et d’autres terrains élevés.”

Nouveaux emplacements et MAJ de l’environnement

Les développeurs ont également travaillé dur dans le but d’améliorer les emplacements et le paysage de Caldera, en réduisant les “jungles luxuriantes et les feuillages étendus” pour une meilleure clarté pendant le jeu.

Les joueurs trouveront désormais divers micropoints d’intérêt à travers Caldera, y compris “de petits camps qui apparaissent de l’extérieur de la station jusqu’à la piste d’atterrissage“. Les joueurs pourront trouver un “nouveau camp militaire qui occupe l’espace ouvert au-dessus du tunnel à l’est de Peak“.

Dans Capital, il y a maintenant “des échafaudages et des ponts” qui relient les bâtiments entre eux pour un gameplay plus fluide. Les joueurs pourront désormais se déplacer sans effort d’un toit à l’autre dans Capital, notamment autour du “quartier central animé qui contient la caserne de pompiers et les complexes d’appartements.”

Sur le Site de fouille, les crânes et les ossements massifs ont été retirés grâce à une “fouille réussie“, ce qui signifie qu’il y a maintenant moins de protections potentielles.

Les joueurs peuvent maintenant trouver un navire dans la cale sèche d’Arsenal, ce qui permet d’obtenir plus de butin.

Dans le point de chute le plus chaud de Caldera, Peak, les développeurs ont décidé d’implémenter “de nouveaux escaliers et des modifications de la vue” afin de faciliter les manœuvres à cet endroit.

De plus, au nord du bâtiment principal de Peak, il y aura un nouveau micro-emplacement industriel qui est décrit comme un “endroit idéal pour faire le plein de provisions“. Ce sera un excellent point de chute pour ceux qui cherchent à piller loin de la folie de Peak.

Le communiqué détaille également les zones de Caldera où l’eau s’est asséchée en raison d’une “vague de chaleur inattendue“. Cela inclut les Villages, Docks et divers autres endroits de Caldera où il y avait des rivières et d’autres plans d’eau.

Les développeurs estiment que cela devrait améliorer les déplacements dans ces zones et permettre de trouver plus de butin.

Changements dans les bunkers de Caldera

Des changements sont également prévus pour les sept bunkers principaux de Caldera. Dans la saison 4 de Warzone Pacific, ces bunkers principaux sont désormais contrôlés par des mercenaires, et pour y accéder, il faut une carte.

Les joueurs pourront trouver ces cartes dans les caisses de ravitaillement, les contrats, et même sur les cadavres ennemis qui les ont trouvées pendant une partie. Une fois ramassée, la carte est liée au joueur et ne peut “être utilisée qu’une seule fois sur l’un des sept bunkers”.

Les bunkers contiennent “de l’or, des armes, de l’équipement et bien plus encore“, ce qui est parfait pour une équipe qui a soif de victoire.

Et voilà, vous connaissez maintenant tous les changements à venir Caldera à l’occasion de la mise à jour de la saison 4 de Warzone Pacific.