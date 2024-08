Cette surpuissante arme Warzone est un véritable “rayon laser” à courte portée

Suite aux changements majeurs de la méta des mitraillettes dans Warzone après le lancement de la Saison 5, la Static-HV s’est rapidement distinguée parmi ses homologues, surtout avec les bons accessoires équipés.

En raison des nerfs de la Superi 46 et de la FJX Horus, les joueurs se sont immédiatement tournés vers la nouvelle mitraillette de la Saison 5, considérée comme la meilleure option à courte portée dans Warzone. La Static-HV, avec son TTK de 657ms jusqu’à 16 mètres, offre une cadence de tir élevée et une facilité d’utilisation, en faisant un concurrent solide même à moyenne portée.

En comparaison, la Superi 46 et la FJX Horus ont des valeurs de TTK de 610ms et 630ms, mais leurs performances diminuent considérablement au-delà de 8 et 12 mètres respectivement. Cela fait de la Static-HV un choix plus fiable pour le combat rapproché.

Dans sa vidéo du 2 août, le créateur de contenu JoeWo a mis en avant la Static-HV, la qualifiant de “reine des mitraillettes” dans Warzone. Il a également loué son mouvement “absurde” et l’a décrit comme un véritable “rayon laser“.

Si vous souhaitez reproduire la classe Static-HV de JoeWo pour améliorer encore ses statistiques déjà impressionnantes, voici alors tout ce que vous devez savoir.

Pour ce faire, équipez les nouveaux accessoires de la Saison 5 : le Silencieux de Quartier-maître et la Poignée en paracorde. Ceux-ci améliorent considérablement le recul global, la vitesse de visée et la vitesse de transition après un sprint.

Ensuite, la combinaison du Canon léger Auger 840 et de la Crosse légère Spry 34 améliorera encore le mouvement, augmentant la vitesse de sprint tactique et de transition après un sprint, tout en réduisant la dispersion du tir au jugé.

Enfin, pour la lunette, choisissez la Lunette JAK sans verre qui offre une vision claire.

Cette classe améliore votre agilité, vous permettant d’engager et de réagir rapidement à vos adversaires sur n’importe quelle carte. Grâce à sa cadence de tir de 822 RPM et sa vélocité de balle de 600ms, vous aurez l’avantage de neutraliser rapidement les ennemis.

Pour une efficacité maximale, associez cette classe aux meilleurs paramètres manette et audio pour totalement dominer vos prochaines parties.