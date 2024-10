Cette surprenante classe Warzone transforme le DTIR 30-06 en une mitraillette redoutable

L’arme la plus populaire de Warzone et Modern Warfare 3 à longue portée peut également se transformer en une mitraillette ultra-efficace si elle est correctement équipée, vous permettant ainsi de dominer à toutes les distances et sur toutes les cartes.

Depuis son introduction lors de la saison 6, le fusil de combat DTIR 30-06 a conquis non seulement le mode multijoueur, mais il est aussi devenu incontournable dans le Battle Royale Warzone.

Le DTIR 30-06 offre une puissance de frappe impressionnante tout en ayant un recul minime, ce qui en fait une arme extrêmement mortelle et facile à utiliser. C’est une véritable machine de destruction entre les mains de n’importe quel joueur.

Cependant, alors que des armes comme la mitraillette Static HV ou les fusils à pompe Reclaimer 18 dominent les combats à courte portée dans Warzone, certains joueurs ont commencé à expérimenter avec une classe différente du DTIR, optimisée pour les combats rapprochés.

Les accessoires pour transformer le DTIR en une mitraillette

Voici les accessoires que vous devez utiliser pour maximiser le potentiel de l’arme à courte distance :

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Canon : Canon court Barter-XS

: Canon court Barter-XS Crosse : Crosse Demo Nimble

: Crosse Demo Nimble Munitions : Munitions à grain élevé .30-06

: Munitions à grain élevé .30-06 Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Comme pour pratiquement toutes les armes dans Warzone actuellement, le Silencieux de Quartier-maître est essentiel. Il vous offre d’énormes améliorations pour le contrôle du recul et de la stabilité de votre arme, tout en vous gardant hors des radars ennemis lorsque vous tirez.

De plus, un chargeur étendu est un accessoire indispensable pour chaque arme, et cette classe mitraillette du DTIR ne fait pas exception. Nous avons donc opté pour le Chargeur de 40 cartouches, car il offre plus de munitions que le chargeur de 30, avec seulement quelques inconvénients mineurs.

C’est cependant les autres accessoires qui font la différence ici. Le Canon court Barter-XS améliore la vitesse dans tous les domaines, y compris le temps de transition du sprint au tir, le temps de visée et la mobilité générale, avec un léger sacrifice en termes de vélocité, de portée et de contrôle du recul.

La Crosse Demo Nimble aide encore à améliorer le contrôle du recul, tandis que les Munitions à grain élevé .30-06 rétablissent une partie de la vélocité des balles et de la portée des dégâts, ce qui signifie que vous pourrez également déchiqueter vos adversaires à moyenne et longue portée.

Bien que le DTIR soit clairement excellent à longue portée grâce à son recul minime et ses dégâts élevés, nous vous conseillons vivement de l’essayer pour les scénarios de combats rapprochés. Cela pourrait bien redéfinir la méta et inciter les joueurs à essayer d’autres armes de ce type afin de les transformer.