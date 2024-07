Un surprenant pistolet de Warzone surpasse la Superi et la Static-HV

Un pistolet de Warzone surpasse toutes les mitraillettes méta avec le TTK le plus rapide à courte distance, mais pour cela, vous devez utiliser l’accessoire Akimbo pour libérer toute sa puissance.

Le WSP Stinger est un pistolet extrêmement rapide en combat rapproché que beaucoup de joueurs négligent. Les joueurs ont tendance à se tourner vers les mitraillettes lorsqu’ils recherchent une arme dominante à courte portée, mais comme nous l’avons vu par le passé avec des pistolets comme les Snakeshots et le COR-45, ces options secondaires peuvent souvent s’imposer dans la méta.

C’est exactement ce que fait ce pistolet dans la Saison 5, avec un TTK ridiculement rapide grâce à l’accessoire Akimbo, surpassant la FJX Horus, la Superi 46, et même la nouvelle Static-HV.

Avec notre meilleure classe du WSP Stinger, ce pistolet devient incroyablement puissant en combat rapproché.

Tirer sans viser avec l’accessoire Akimbo ajoute un élément de chance lorsque vous tirez, mais lorsque vous touchez la tête, le TTK de cette arme est encore plus rapide. De plus, comme vous ne pouvez pas viser, les vitesses de déplacement et de strafe sont plus rapides, ce qui rend plus difficile pour l’ennemi de vous toucher.

Le créateur de contenu populaire de Warzone, WhosImmortal, a analysé les statistiques de ce pistolet avec TrueGameData et révélé à quel point il est puissant avec l’accessoire Akimbo.

WhosImmortal a déclaré : “Cette arme est aussi puissante que la nouvelle mitraillette Static-HV, aussi forte que la Superi ou la FJX Horus. Le WSP Stinger Akimbo fait fondre tout ce qui se trouve sur son passage.“

En raison de la nature de l’accessoire Akimbo, WhosImmortal recommande de ne pas utiliser le pistolet au-delà de 12 mètres, car sa précision chute de manière drastique. C’est le principal inconvénient du WSP Stinger Akimbo, car il est strictement réservé aux combats rapprochés.

Cela signifie que vous aurez besoin d’une arme principale puissante qui peut tout faire, et il n’y a pas beaucoup d’armes meilleures que le STG44 dans la Saison 5 de Warzone. C’est un fusil d’assaut avec l’un des reculs les plus faciles à contrôler de tout le jeu, ce qui en fait une arme idéale à associer avec le pistolet.