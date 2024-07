Superstore Résurgence est prêt à devenir le mode de jeu le plus rapide que Warzone ait connu depuis longtemps. Voici comment fonctionne cette playlist ultra-rapide.

En plus des modes Battle Royale plus traditionnels de Warzone, les développeurs cherchent souvent à pimenter les choses avec toutes sortes d’offres limitées dans le temps. Avec la Saison 5 désormais en ligne de mire, cette tendance se poursuit avec l’arrivée de Superstore Résurgence dans la rotation.

Bien que ce soit un tout nouveau mode de jeu, son nom peut rappeler des souvenirs aux joueurs expérimentés de Warzone. Du retour du célèbre POI à son intégration avec les règles de Résurgence, il y a de quoi être enthousiaste lorsque ce mode sera en ligne.

Voici un aperçu complet de son fonctionnement.

Activision

Le retour de Superstore dans Warzone pour la Saison 5

Plus de quatre ans après ses débuts dans la carte originale de Warzone, Verdansk, le POI préféré des fans, Superstore, fait enfin son retour dans le BR de CoD.

Atlas Superstore sera présent sur la carte Urzikstan lors de la Saison 5, lancée le 24 juillet. Le POI bien-aimé revient dans toute sa splendeur, avec son agencement original intact, bien que quelques nouvelles modifications aient été apportées pour garder les vétérans en alerte.

Qu’est-ce que Superstore Résurgence dans Warzone ?

Quoi de mieux pour célébrer le retour de Superstore dans la Saison 5 qu’un LTM (mode de jeu à durée limitée) se concentrant exclusivement sur l’endroit ?

En rapport: Les joueurs de Warzone sont furieux de voir leur mode préféré encore enlevé

Superstore Résurgence est exactement cela, une playlist à durée limitée qui fait atterrir les joueurs dans Superstore et uniquement Superstore. Toute la partie se déroule autour de ce seul POI, vous assurant de ne jamais être à plus de quelques secondes de votre prochain combat.

Le mode fait tomber 28 joueurs dans ce petit endroit et leur donne seulement 10 minutes pour semer le chaos. Comme les règles de Résurgence sont en vigueur, les réapparitions sont nombreuses, vous permettant de revenir fréquemment sur la carte et d’accumuler plus de kills.

Fonctionnement du mode Superstore Résurgence

Comme le combat se déroule sur un seul POI, des butins de haute qualité seront dispersés partout, et bien sûr, vous pouvez toujours acheter vos propres équipements personnalisés pour vraiment faire des dégâts.

Superstore Résurgence promet d’être une expérience intense et rapide, parfaite pour ceux qui recherchent des actions non-stop et des affrontements constants. Préparez-vous à plonger dans ce mode frénétique dès son lancement dans la Saison 5.