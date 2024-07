Superstore était l’un des endroits les plus amusants et chaotiques à atterrir dans Verdansk. Et après quatre ans, le supermarché emblématique ouvre à nouveau ses portes aux clients.

Call of Duty a confirmé qu’Atlas Superstore sera un nouvel endroit sur Urzikstan dans la Saison 5. Le magasin ressemble beaucoup à son itération originale, mais il y a quelques nouvelles additions, notamment une tyrolienne sur le côté du bâtiment et une autre qui descend dans le magasin.

De plus, une tyrolienne horizontale va d’une colline en face du magasin jusqu’à son toit. Les nouvelles options de mobilité devraient faciliter les évasions des combats ou les attaques surprises sur les ennemis.

Comme la version originale, nous nous attendons à ce que cet endroit soit l’un des plus populaires pour atterrir, et il sera particulièrement mouvementé lorsque la saison sera lancée.

Cette addition intervient alors que les joueurs de Warzone sont de plus en plus frustrés par le manque de nouveau contenu sur Urzikstan lors des dernières mises à jour saisonnières.

En mai, les membres de la communauté ont critiqué les développeurs pour avoir nui au jeu en ajoutant uniquement le mode classé aux cartes Resurgence.

Les développeurs ont répondu qu’ils se concentreront sur le maintien du mode classé Résurgence dans les prochaines saisons « compte tenu du succès du mode ». Cela vise à « fournir une expérience compétitive diversifiée et enrichissante à travers différents modes ».

Le succès de Résurgence s’est fait au détriment des fans du battle royale traditionnel, mais cette nouvelle mise à jour devrait aider à redonner vie à la carte précédemment oubliée.

La Saison 5 commence le 24 juillet. Jusqu’à présent, il a déjà été annoncé qu’il y aura un événement de collaboration avec la WWE. Parallèlement, Sledgehammer Games a créé trois nouvelles variantes de cartes multijoueurs populaires de MW3 utilisant un style artistique de bande dessinée.