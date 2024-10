Le succès de la campagne de Black Ops 6 prouve que CoD est toujours une référence du genre

Les joueurs de Black Ops 6 adorent la nouvelle campagne, mais pour les anciens fans, c’est enfin le retour tant attendu aux racines de la franchise.

Après la campagne de Modern Warfare 3 (2023), jugée ennuyeuse, Call of Duty avait vraiment besoin de marquer un grand coup avec Black Ops 6, et heureusement, c’est ce qu’ils ont fait. La campagne de Black Ops 6 est un chef-d’œuvre, transformant une histoire tendue d’espionnage en un véritable FPS frénétique.

À l’image de ce que proposaient déjà les premiers Black Ops et Black Ops: Cold War, il y a des moments dans la campagne de BO6 qui rappellent une époque où les campagnes solo dans les FPS étaient célébrées. Des jeux comme GoldenEye 007, Doom, Halo et même les premiers CoD ont contribué à définir le genre, mais cet aspect semble aujourd’hui oublié.

Les campagnes de Call of Duty méritent encore notre attention

Il est toujours un peu triste d’entendre des joueurs parler avec dédain des éléments solo dans les FPS d’aujourd’hui, et cela se remarque particulièrement avec les campagnes des jeux Call of Duty.

Pour certains, des phrases comme “Je n’ai pas joué à une campagne CoD depuis Advanced Warfare“, “Plus personne ne joue aux campagnes de CoD“, ou encore “Attends, tu joues vraiment en solo ?” sont monnaie courante, et c’est vraiment dommage.

Il est vrai que, dans un sens, ces joueurs n’ont pas tort : les campagnes de Call of Duty ne sont plus ce qu’elles étaient, que ce soit culturellement ou en termes de qualité. Mais même les meilleures campagnes sont souvent négligées sans raison. En réalité, c’est simplement un signe de l’évolution de l’industrie.

Certes, les jeux multijoueur sont bien plus courants aujourd’hui, mais l’idée que les jeux solo, y compris les FPS, soient dépassés est grandement exagérée. Des titres comme Doom Eternal, Wolfenstein, Halo Infinite et la série Far Cry intègrent des éléments multijoueur, mais l’intérêt principal reste l’expérience solo.

COD a redéfini le FPS

Bien sûr, aucune de ces franchises n’est le mastodonte qu’est Call of Duty en 2024, mais on peut affirmer qu’à une époque, personne ne faisait des campagnes solo aussi bien que CoD. Il est possible que cela sonne un peu comme un discours de “vieux”, mais nous allons vous expliquer notre raisonnement.

Nous adorons Warzone et les FPS compétitifs en ligne autant que tout le monde, simplement, nous savons apprécier une bonne campagne FPS à haute intensité et un scénario captivant. Un vrai tournant pour Call of Duty fut le premier Modern Warfare en 2007. Comme beaucoup des jeux mentionnés, cet opus a révolutionné le genre FPS, et le reste appartient à l’histoire.

Cependant, CoD 4 (2007) n’a pas seulement connu le succès grâce à son mode multijoueur. Il a aussi marqué les esprits en introduisant des personnages devenus emblématiques dans la franchise, que CoD continue d’utiliser encore aujourd’hui. Vous savez très bien de qui nous parlons : Captain Price, Soap, Ghost, Gaz. Ces membres de la Taskforce 141 sont devenus des figures incontournables de la franchise.

La série Modern Warfare a fait de ces personnages des icônes, et les joueurs se sont investis dans leurs histoires. La détonation de la bombe nucléaire sur les troupes alliées dans CoD 4, la mort de Soap, et la mission “No Russian” dans MW2 (2009) ont eu un effet profond sur de nombreux joueurs (y compris nous). Cela nous a même fait attendre impatiemment Modern Warfare 3 (2011) pour enfin voir le méchant de la série, Makarov, recevoir le sort qu’il méritait.

Le fait est que si vous n’avez jamais joué aux jeux de la série Modern Warfare originale, vous passez véritablement à côté de quelque chose.

Il faut continuer les campagnes

Ainsi, quand d’autres joueurs oublient, minimisent ou ne comprennent pas la valeur de ces expériences, nous trouvons cela frustrant. Activision peut d’ailleurs être mentionné ici. Lorsque l’éditeur a décidé de ne pas inclure de campagne dans Black Ops 4, cela a été un véritable choc pour nous et de nombreux fans.

Chaque année, nous attendons avec impatience notre nouvelle immersion dans une campagne CoD, et même si le multijoueur prend la plupart de notre temps, il y a toujours ce petit moment spécial où nous nous plongeons dans la campagne.

Pour certains joueurs, voir la campagne de Black Ops 6 recevoir les éloges qu’elle mérite pourrait suffire à leur rappeler à quel point une campagne CoD peut être incroyable. Pour les plus jeunes, cela pourrait les encourager à la découvrir, même si nous pensons qu’un certain mépris est trop ancré chez beaucoup. La vérité, c’est que bien que certaines campagnes CoD aient été complètement oubliables (on pense à toi, remake de MW3), la plupart sont en réalité assez bonnes et certaines excellentes.

Alors de notre côté, nous trouvons cela plus qu’encourageant de voir une campagne Call of Duty si bien accueillie en 2024. Sans rien enlever au multijoueur, les campagnes solo font bel et bien partie intégrante des FPS, et cela a toujours été le cas. Il est réjouissant de voir qu’Activision reconnaît cela encore, et nous avons hâte de découvrir ce qu’ils nous réservent pour 2025.