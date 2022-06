Un streamer Warzone français remporte une partie avec un tapis de danse

more

Cette performance est assez exceptionnelle et nous avons déjà hâte de voir quel va être le nouveau défi que Nianfo va se lancer dans Warzone !

Pour viser et tirer, Nianfo utilise une souris avec son bras droit tout en utilisant ses jambes pour faire tout le reste, ce qui demande énormément de concentration et d’efforts.

Tout au long de ce défi, le joueur a utilisé le tapis de danse comme une manette, et a donc pu réaliser des actions banales comme s’accroupir, sauter, recharger, ainsi que mettre ses plaques d’armure.

Il a notamment déjà remporté des parties en utilisant 2 PC en même temps, une souris à boule comme à l’époque, en ne sprintant pas de la partie et plus encore. Si vous souhaitez connaître la liste complète de tous ces défis réalisés, dirigez-vous alors ici .

NianfoFR, joueur Warzone et streamer Twitch, est réputé pour réaliser de nombreux défis sur Warzone et notamment sur Caldera.

Et récemment, le streamer NianfoFR est allé jusqu’à utiliser un tapis de danse, tout en réussissant à remporter une partie.

Cependant, certains joueurs aiment se défier et utilisent donc des périphériques uniques pour tester leurs compétences.

by Ludovic Quinson